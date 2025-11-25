विज्ञापन
IND vs SA 2nd Test, Day 4 Live Score Updates: साउथ अफ्रीका ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन तक 314 रन की बढ़त हासिल कर ली है. दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं. इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए. (SCORECARD)

इस पारी में साउथ अफ्रीका की ओर से सेनुरन मुथुसामी ने सर्वाधिक 109 रन बनाए, जबकि मार्को जानसेन ने 93 रन की पारी खेली. इनके अलावा, ट्रिस्टन स्टब्स ने 49 रन टीम के खाते में जोड़े. भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा ने 2-2 विकेट निकाले. इसके जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमट गई. इस पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सर्वाधिक 58 रन बनाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन की पारी खेली.

South Africa Tour of India 2025 LIVE Updates: IND vs SA LIVE Score, 2nd Test Match Day 4, Straight from Barsapara Cricket Stadium, Guwahati

Nov 25, 2025 09:03 (IST)
India vs South Africa Live Score 2nd Test Day 4 Updates: भारत के सामने आज ये बड़ा चैलेंज

टीम इंडिया के सामने अफ्रीका को जल्द आउट करने की चुनौती होगी वहीं अफ्रीकी टीम भारत के सामने तेजी से रन बनाकर बड़ा लक्ष्य सामने रखना चाहेगी.

Nov 25, 2025 09:01 (IST)
IND vs SA LIVE, 2nd Test, Day 4: चौथे दिन का खेल शुरू

चौथे दिन का खेल शुरू, रयान रिकेल्टन-एडेन मार्कराम क्रीज़ पर

Nov 25, 2025 08:47 (IST)
India vs South Africa Live Score: कुलदीप यादव से बड़ी उम्मीद

चौथे दिन के खेल में टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को जितना जल्द समेट दे यही उनके लिए अच्छा रहेगा और ऐसे में गेंदबाजी में बुमराह-सिराज की जोड़ी के साथ स्पिनर्स की भूमिका चौथे दिन अहम् हो सकती है. कुलदीप यादव से बड़ी उम्मीद रहेगी.

Nov 25, 2025 08:16 (IST)
India vs South Africa Live Score 2nd Test Day 4 Updates: साउथ अफ्रीका के पास 314 रन की बढ़त

साउथ अफ्रीका ने बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन तक 314 रन की बढ़त हासिल कर ली है. दिन की समाप्ति तक मेहमान टीम ने अपनी दूसरी पारी में बगैर कोई विकेट गंवाए 26 रन बना लिए हैं. 

