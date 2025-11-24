RBI अफसर के भेष में करोड़ों की लूट के बाद अब कर्नाटक में ED अफसर बनकर 3 करोड़ लूटे

अक्षय कुमार, अनुपम खेर और मनोज वाजपेयी की फिल्म 'स्पेशल-26' की तर्ज पर कर्नाटक में कुछ बदमाशों का गिरोह लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है. कुछ दिनों पहले यहां से फर्जी टैक्स अफसर बनकर करोड़ों की लूट का मामला सामने आया था. अब फर्जी ED अफसर बनकर गोल्ड कारोबारी से 3 करोड़ की लूट की घटना सामने आई है. मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ही बेंगलुरु में RBI अधिकारी बनकर 7 करोड़ से ज्यादा की नकदी लूटने का मामला सामने आया था. जिसके बाद अब हुबली में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर सोने की एक बड़ी डकैती की खबर सामने आई है.

हुबली में फर्जी ईडी अफसर बने लोगों ने 3 करोड़ लूटे

मिली जानकारी के अनुसार हुबली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) अधिकारी बनकर आए 5 अज्ञात लोगों के एक गिरोह ने कथित तौर पर सोने के दो व्यापारियों का अपहरण कर लिया. और फिर इन दोनों से 3.2 करोड़ के आभूषण और दो लाख रुपए नकद लेकर फरार हो गए.

पीड़ित कारोबारी गोल्ड ज्वेलरी के सप्लायर

पीड़ित कारोबारियों ने मामले की शिकायत पुलिस से की है. जिसके अनुसार पीड़ित गोल्ड ज्वेलरी का सप्लायर है. वो अलग-अलग जिलों में घूमकर आभूषण की दुकानों को सोने के नमूने दिखाता है और ऑर्डर लेता है. वह अपने एक कर्मचारी विवेक के साथ चेन, कंगन, अंगूठियां, झुमके, चूड़ियां और लॉकेट सहित 2 किलो 942 ग्राम सोने के आभूषण ले जा रहे थे, जिनकी कीमत ₹3 करोड़ से अधिक है.

मंगलुरु से अलग-अलग जगहों पर रुकते हुए हुबली पहुंचे थे कारोबारी

पुलिस शिकायत के अनुसार दोनों 15 नवंबर 2025 को मंगलुरु से चले थे. जहां से सबसे पहले ये 16 नवंबर को बेलगावी पहुंचे, जहां इन लोगों ने स्थानीय ज्वैलर्स से मुलाकात की. फिर अगले दिन 17 नवंबर को गोकक और धारवाड़ में दुकानों से ऑर्डर लिए. 18 नवंबर को हुबली में चेन्नम्मा सर्कल के पास रेणुका लॉज में रुके और ज्वैलर्स से मुलाकात की.

हुबली में पैदल जाते समय बदमाशों ने रोका

19 नवंबर को धारवाड़ में इन लोगों ने दुकानदारों से मिलकर ऑर्डर लिए. लेकिन उसी दिन दोपहर लगभग 3 बजे ये लोग हुबली लौटे. जहां गोकुल रोड पर एक बस से उतरकर लॉज की ओर पैदल जाते समय इन्हें इन शातिर बदमाशों ने घेर लिया. पीड़ित कारोबारी और उसके स्टाफ ने बताया कि दोपहर 3:10 से 3:15 बजे के बीच 5 लोगों ने उन्हें रोका, हिंदी में खुद को ED अधिकारी बताया और अपना पहचान पत्र भी दिखाया.

कार में जबरन बिठाकर लूट लिए सारे सामान

उन्होंने व्यापारियों से कहा कि उन्हें उनकी जांच करनी है और दोनों को पास में खड़ी एक ग्रे मारुति अर्टिगा कार में जबरन बिठा लिया. गाड़ी के अंदर, संदिग्धों ने उन पर तस्करी का आरोप लगाया, उनके मोबाइल फोन और सिम कार्ड छीन लिए, उनके पर्स छीन लिए और विवेक से गहनों वाला बैग छीन लिया.

ईडी ऑफिस का पूछने पर मारा थप्पड़

जब पीड़ितों ने ED कार्यालय का स्थान पूछा तो गिरोह ने कथित तौर पर दोनों को थप्पड़ मारे और धमकाते हुए चुप रहने को कहा. इसके बाद कार धारवाड़ की ओर भाग गए. कित्तूर के पास, शाम लगभग 4:10 बजे, गिरोह ने विवेक को यह कहते हुए उतार दिया कि वे "बाद में उसे फोन करेंगे". फिर वे शिकायतकर्ता को लेकर हुबली की ओर चल पड़े.

3.2 करोड़ के गोल्ड, 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार

शाम लगभग 4:30 बजे एमके हुबली के पास संदिग्धों ने कार रोकी शिकायतकर्ता को कार से बाहर धकेल दिया और उनके पास से करीब 3 करोड़ का सामान लेकर भाग गए. पीड़ितों ने बताया कि आरोपी फर्जी ईडी अधिकारियों ने उनसे 2 किलो 942 ग्राम सोने के आभूषण, जिसकी कीमत करीब 3.2 करोड़ होती है, वो ले लिया. साथ ही 2 लाख रुपए कैश भी ले लिए.

बाद में दोनों पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क किया, जिसने मामला दर्ज कर लिया और संदिग्धों की पहचान करने तथा उनका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी.

यह भी पढ़ें - तीन महीने की प्लानिंग, 15 दिन की रेकी, फोन तक नहीं छुआ, फिर 5.76 करोड़ उड़ा लिए... बेंगलुरु 'मनी हाइस्ट' का पर्दाफाश