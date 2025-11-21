सुबह किस विटामिन की कमी आपको आलसी बनाती है? सुबह आलस्य कैसे दूर करें, यहां है रामबाण तरीका

Which Vitamin Deficiency For Laziness: आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते शरीर दिन भर थका-थका महसूस करता है. रात को अच्छी और गहरी नींद लेने के बाद भी सुबह-सुबह आलस आता है. कई बार सुबह उठने का मन नहीं करता और दिनभर आलस महसूस होता है और हमेशा ऐसा लगता रहता है कि नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. नींद की कमी के कारण ही आलस नहीं आता, बल्कि शरीर में विटामिन की कमी भी हो सकती है. कई बार जब शरीर में कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, तो नींद कम या ज्यादा होने लगती है. जिसके चलते ही दिन भर आलस और शरीर थकान महसूस करता है. सी. के. बिरला, इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट, डॉ. सुजॉय मुखर्जी ने बताया कि सुबह किस विटामिन की कमी आपको आलसी बनाती है. इसके अलावा सुबह आलस्य दूर करने के लिए क्या करें.

किस विटामिन की कमी से नींद आती है?

डॉ. सुजॉय मुखर्जी के मुताबिक, जब शरीर में विटामिन डी कम होने लगता है, तो नींद न आने की समस्या होने लगती है. विटामिन डी की कमी से दिन भर थकान, कमजोरी और ज्यादा नींद आने जैसी समस्या हो सकती है. शरीर में एक विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम और फास्फोरस भी कम होने लगता है.

विटामिन डी की कमी के चलते ही हड्डियों में दर्द होने लगता है, इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और दिन भर आलस्य महसूस होता है. ऐसे में विटामिन डी की कमी को दूर करना बहुत जरूरी है. विटामिन डी का सबसे अच्छा स्त्रोत सूर्य की रोशनी है. इसके अलावा विटामिन डी युक्त फूड्स और सप्लीमेंट्स का भी सेवन किया जा सकता है.

विटामिन बी12 की कमी से भी आलस आता है. विटामिन बी12 कम होने पर बहुत ज्यादा नींद आने लगती है. विटामिन बी12 कम होने से न्यूरोलॉजिकल और मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.

रिसर्च के मुताबिक, शरीर में विटामिन बी12 की कमी से आलस्य महसूस होता है. ऐसे में विटामिन बी12 से भरपूर आहार लें. विटामिन बी12 एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, जो शरीर को तंत्रिका कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है. यह आपके शरीर को डीएनए बनाने में भी मदद करता है.

