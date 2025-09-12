विज्ञापन
गुरुग्राम में युगांडा की महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा, एंबेसी को सौंपी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, हत्या की धाराएं हटाकर इस मामले की जांच एक सड़क हादसे के रूप में की जा रही है. शुरुआती जांच में घटनास्थल से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने गाड़ी की पहचान की.

  • गुरुग्राम में हुई विदेशी महिला की मौत की घटना की जांच में पता चला कि यह तेज रफ्तार कार की टक्कर का परिणाम थी.
  • घटना दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हुई जहां महिला को KIA CARENS गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी थी.
  • आरोपी ड्राइवर राजस्थान के झुंझुनू का निवासी देशराज है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
गुरुग्राम में एक विदेशी महिला की मौत का मामला, जिसे शुरुआत में हत्या माना जा रहा था, अब एक बड़े हादसे का खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में यह सामने आया है कि महिला की मौत तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई थी. यह दुर्घटना दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर हुई थी.

पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो पता चला कि एक KIA CARENS गाड़ी ने महिला को जोरदार टक्कर मारी थी. पुलिस प्रवक्ता संदीप के अनुसार, आरोपी कार चालक की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी देशराज के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, हत्या की धाराएं हटाकर इस मामले की जांच एक सड़क हादसे के रूप में की जा रही है. शुरुआती जांच में घटनास्थल से मिले सबूतों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने गाड़ी की पहचान की.

मृतक महिला मूल रूप से युगांडा की रहने वाली थी और 2023 में दिल्ली आई थी, जहां वह एक ब्यूटी सैलून में काम करती थी. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे युगांडा की एंबेसी को सौंप दिया है.

साहिल मनचंदा की रिपोर्ट

