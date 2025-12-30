विज्ञापन
गुरुग्राम के DLF फेज-1 में हाउस पार्टी के बाद एयर होस्टेस सिमरन डडवाल की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई. एयर इंडिया की कर्मचारी सिमरन की तबीयत पार्टी के दौरान अचानक बिगड़ी और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम और विसरा जांच के लिए सैंपल सुरक्षित रखे हैं.

हाउस पार्टी के बाद एयर होस्टेस की मौत! दोस्त बोले- अचानक बिगड़ी तबीयत; मेडिकल हिस्ट्री खंगाल रही पुलिस

Gurugram Air Hostess Death: गुरुग्राम के पॉश इलाके DLF फेज-1 में रविवार सुबह एक एयर होस्टेस की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी. मृतका की पहचान 25 वर्षीय सिमरन डडवाल के रूप में हुई है, जो एयर इंडिया में काम करती थी. बताया जा रहा है कि सिमरन शनिवार रात एक हाउस पार्टी में शामिल हुई थी, जहां उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और बाद में अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

पार्टी के दौरान बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, सिमरन शनिवार रात अपने दोस्त के घर पार्टी में गई थी. पार्टी के दौरान अचानक उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी. दोस्तों ने तुरंत उसे पास के प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस जांच में जुटी

हॉस्पिटल से सूचना मिलने पर DLF फेज-1 पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बताया कि घटना देर रात हुई थी और उस समय पार्टी में सिर्फ तीन लोग मौजूद थे- दो महिलाएं और एक पुरुष. पोस्टमॉर्टम के बाद सिमरन का शव परिवार को सौंप दिया गया. मौत की वजह जानने के लिए विसरा सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं और फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर करेगी.

परिवार ने नहीं की शिकायत

पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि आगे कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो वह पूरी तरह से पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट पर निर्भर करेगी. अभी तक, मरने वाले के परिवार ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि जांच अभी भी जारी है और मेडिकल हिस्ट्री और पार्टी से जुड़े हालात समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

