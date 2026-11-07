'अभिषेक बनर्जी को मारने के लिए किसके पास वक्त...', बीजेपी पर हमले के आरोपों के बीच बोले दिलीप घोष

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रात करीब 2 बजे उनके आवास पर हमला किया. अभिषेक ने कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाया कि वह इस घटना को रोकने में नाकाम रही. उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले छह महीनों में उन पर जानलेवा हमले की यह सातवीं कोशिश थी और न्यायपालिका पर आरोप लगाया कि वह इन कथित हमलों को लेकर आंखें मूंदे बैठी है.

अभिषेक बनर्जी के आरोपों का पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि ये आरोप लोगों को गुमराह करने की कोशिश हैं. पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने सवाल उठाया कि टीएमसी नेता को आखिर कौन मारना चाहेगा? उन्होंने कहा, "पहली बार देखा है कि किसी नेता का जन्मदिन फुटपाथ पर मनाया जा रहा है. अगर कोई हंगामा करेगा, तो प्रतिक्रिया तो होगी ही. वैसे भी, अभिषेक बनर्जी को मारने के लिए किसके पास वक्त है? उनके पास अब कहने या करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे इस मुद्दे को उठाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं."

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह हमला तब हुआ, जब उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें कुछ अज्ञात लोग उनके कार्यालय और आवास की रेकी करते हुए दिखाई दे रहे थे. उन्होंने कहा, "आज सुबह मेरे द्वारा रेकी का वीडियो जारी किए जाने के कुछ ही वक्त बाद, रात 2 बजे बीजेपी के गुंडों ने मेरे घर पर हमला कर दिया. यह सब कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में हुआ."

TMC नेता ने कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी आलोचना की और उन पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "कलकत्ता हाई कोर्ट और भारत के सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, जो यह सब होते हुए भी मूक दर्शक बने रहे. मैं जल्द ही वीडियो अपलोड करूंगा."

बाद में एक पोस्ट में अभिषेक बनर्जी ने कथित हमले का फुटेज साझा किया और आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दो दिनों तक रेकी करने के बाद उनके आवास को निशाना बनाया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जान से मारने की बार-बार मिल रही धमकियों के बावजूद, न तो पुलिस और न ही न्यायपालिका ने कोई कार्रवाई की.

अभिषेक बनर्जी ने कथित निगरानी को एक संदिग्ध साजिश बताते हुए इसकी तत्काल और गहन जांच की मांग की है. उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष, कोलकाता पुलिस, केंद्रीय गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल पुलिस से अपील की है कि वे इसमें शामिल लोगों की पहचान करें और पता लगाएं कि यह ऑपरेशन किसके आदेश पर चलाया गया था.

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