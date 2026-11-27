फिल्म 'रामायण' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की मांग की गई, लेकिन अदालत ने इसे तत्काल सुनने से इनकार कर दिया. याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में रामायण से जुड़े तथ्यों को गलत तरीके से दिखाया गया है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र को भी चुनौती दी गई थी. यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि याचिका 23 नवंबर को रजिस्टर्ड हो चुकी है, लेकिन अभी तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है. इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे देख भी चुके हैं.

"अपनी समझ के मुताबिक फिल्म बनाइए"

सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी याचिका की जरूरत पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, "उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक फिल्म बनाई है, आप अपनी समझ के मुताबिक फिल्म बनाइए. अदालत का समय बर्बाद मत कीजिए. अगर महाकाव्य को लेकर आपका कोई अलग नजरिया है तो उस पर आधारित अपनी फिल्म बनाइए." अदालत की इस टिप्पणी के बाद तत्काल सुनवाई की मांग स्वीकार नहीं की गई.

यह याचिका मनोज सिंह ठाकुर की ओर से दायर की गई है. याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा फिल्म को दिए गए प्रमाणपत्र को चुनौती दी गई है. साथ ही दावा किया गया है कि फिल्म में रामायण के कुछ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है.

कई बड़े नाम बनाए गए प्रतिवादी

याचिका में फिल्म से जुड़े कई प्रमुख लोगों और संस्थाओं को प्रतिवादी बनाया गया है. इनमें प्राइम फोकस स्टूडियोज, मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस, निर्माता नमित मल्होत्रा, अभिनेता यश, निर्देशक नितेश तिवारी, पटकथा लेखक श्रीधर राघवन और संवाद लेखक श्रेयस जैन शामिल हैं. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है.

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