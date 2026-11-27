बिहार में हवाई यात्रा को अधिक सुगम और सुलभ बनाने के लिए सरकार कई बड़े कदम उठा रही है. राज्य में नए एयरपोर्ट विकसित करने, मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार करने और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है. सरकार का मानना है कि बेहतर हवाई संपर्क से न केवल लोगों की यात्रा आसान होगी बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

विमानन क्षेत्र के लिए बना अलग विभाग

राज्य में विमानन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दिसंबर 2025 में अलग सिविल विमानन विभाग का गठन किया गया. विभाग को मजबूत बनाने के लिए 99 नए पदों की मंजूरी दी गई है. साथ ही नियुक्तियों और प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए नए नियम भी तैयार किए गए हैं. सरकार को उम्मीद है कि इससे एयरपोर्ट निर्माण और हवाई सेवाओं के विस्तार से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे.

पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया पर विशेष फोकस

पटना एयरपोर्ट पर 1216 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नए टर्मिनल का उद्घाटन हो चुका है. नई इमारत में यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और अधिक क्षमता उपलब्ध कराई गई है, जिससे बढ़ती यात्री संख्या को संभालने में मदद मिलेगी.

वहीं गया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की तैयारी चल रही है. दूसरी ओर पूर्णिया एयरपोर्ट से अस्थायी टर्मिनल के जरिए उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी हैं और स्थायी टर्मिनल निर्माण की दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है.

कई नए शहरों को मिलेगा हवाई नेटवर्क

सरकार राज्य के अधिक से अधिक जिलों को हवाई सेवा से जोड़ना चाहती है. इसी उद्देश्य से मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, रक्सौल, बीरपुर और सहरसा में एयरपोर्ट या हवाई सेवा शुरू करने की योजना पर काम किया जा रहा है. यदि ये परियोजनाएं पूरी होती हैं तो आसपास के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा. अभी बड़ी संख्या में यात्रियों को उड़ान के लिए पटना या दूसरे शहरों तक जाना पड़ता है. नए एयरपोर्ट बनने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी.

सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम पर भी नजर

सरकार सोनपुर और अजगैबीनाथ धाम में बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर भी काम कर रही है. दोनों स्थानों पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. इसके अलावा राजगीर और रोहतास में भी एयरपोर्ट विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं. इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

हेली-टूरिज्म और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा

बिहार में पर्यटन को नई पहचान देने के लिए हेली-टूरिज्म की शुरुआत की गई है. पटना में 2100 रुपये से 10 मिनट की हेलीकॉप्टर सवारी उपलब्ध कराई गई है. भविष्य में धार्मिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी इस सेवा से जोड़ने की योजना बनाई जा सकती है. वहीं गया से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान शुरू होने से अंतरराष्ट्रीय संपर्क मजबूत हुआ है. इससे विदेशी पर्यटकों और विदेश जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी.

पायलट प्रशिक्षण में भी बढ़ा कदम

बिहार उड्डयन संस्थान में नए हैंगर का उद्घाटन किया गया है. साथ ही चार प्रशिक्षुओं को कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलने से राज्य में विमानन प्रशिक्षण के क्षेत्र को भी नई दिशा मिली है. सरकार की कोशिश है कि एयरपोर्ट विस्तार, नई हवाई सेवाओं, पर्यटन और प्रशिक्षण से जुड़ी योजनाओं के जरिए बिहार को देश के महत्वपूर्ण एविएशन हब के रूप में विकसित किया जाए. आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिल सकता है.

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