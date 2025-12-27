कांग्रेस मुख्यालय में CWC बैठक जारी, बाहर कर्नाटक में दलित CM की मांग पर प्रदर्शन, देखें वीडियो

दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक चल रही थी, वहीं ठीक इसी दौरान पार्टी के अंदर एक और राजनीतिक हलचल देखने को मिली. कांग्रेस मुख्यालय, दिल्ली (AICC) के बाहर दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर अचानक धरना शुरू हो गया.

CWC बैठक में पहुंचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खरगे

CWC की अहम बैठक के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे AICC मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद सभी नेता साथ में बैठक में शामिल हुए.

दिल्ली में ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दलित CM की मांग पर विरोध प्रदर्शन

दिल्ली के AICC मुख्यालय के बाहर करीब एक दर्जन प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिन्होंने कर्नाटक के मौजूदा गृह मंत्री जी. परमेश्वर को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों ने पार्टी हाईकमान का ध्यान आकर्षित करने के लिए नारे लगाए और पोस्टर दिखाए. पोस्टर में राज्य में दलित सीएम बनाने की मांग लिखी गई है.

अंदर चल रही अहम बैठक

प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लेकर हाईकमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और कहा कि दलित नेतृत्व को आगे लाने का समय आ चुका है. यह प्रदर्शन ठीक उस समय हुआ जब भीतर CWC की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी.

अरावली के मुद्दे पर हो रही बैठक

CWC बैठक में आज कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो रही है, इसलिए शीर्ष नेताओं की मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही है. बैठक में जीरामजी क़ानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति पर गंभीर मंथन होगा. इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड केस, अरावली से जुड़े मुद्दे, और अन्य राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की संभावना है.

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बैठक में मौजूद हैं.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी CWC में शामिल हो रहे हैं.

शीर्ष नेतृत्व में से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं. इसके अलावा शशि थरूर भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं.