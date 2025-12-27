विज्ञापन
विशेष लिंक

कांग्रेस मुख्यालय में CWC बैठक जारी, बाहर कर्नाटक में दलित CM की मांग पर प्रदर्शन, देखें वीडियो

दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है. इसी दौरान दिल्ली के इंदिरा भवन के बाहर कर्नाटक में दलित नेतृत्व को लेकर नया राजनीतिक तनाव उभरकर सामने आया. कर्नाटक में दलित मुख्यमंत्री की मांग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अचानक प्रदर्शन शुरू हो गया.

Read Time: 2 mins
Share
कांग्रेस मुख्यालय में CWC बैठक जारी, बाहर कर्नाटक में दलित CM की मांग पर प्रदर्शन, देखें वीडियो
  • दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया.
  • कांग्रेस की CWC बैठक में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं.
  • प्रदर्शनकारियों ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक चल रही थी, वहीं ठीक इसी दौरान पार्टी के अंदर एक और राजनीतिक हलचल देखने को मिली. कांग्रेस मुख्यालय, दिल्ली (AICC) के बाहर दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग को लेकर अचानक धरना शुरू हो गया.

CWC बैठक में पहुंचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खरगे

CWC की अहम बैठक के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे AICC मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद सभी नेता साथ में बैठक में शामिल हुए.

दिल्ली में ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दलित CM की मांग पर विरोध प्रदर्शन

दिल्ली के AICC मुख्यालय के बाहर करीब एक दर्जन प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिन्होंने कर्नाटक के मौजूदा गृह मंत्री जी. परमेश्वर को अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारियों ने पार्टी हाईकमान का ध्यान आकर्षित करने के लिए नारे लगाए और पोस्टर दिखाए. पोस्टर में राज्य में दलित सीएम बनाने की मांग लिखी गई है. 

अंदर चल रही अहम बैठक

Latest and Breaking News on NDTV

प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर लेकर हाईकमान का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और कहा कि दलित नेतृत्व को आगे लाने का समय आ चुका है. यह प्रदर्शन ठीक उस समय हुआ जब भीतर CWC की महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी.

यह भी पढ़ें- मुस्कराए, हाथ हिलाया... लंबे इंतजार के बाद भागते-भागते कांग्रेस की बैठक में नजर आए शशि थरूर

अरावली के मुद्दे पर हो रही बैठक

CWC बैठक में आज कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हो रही है, इसलिए शीर्ष नेताओं की मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही है. बैठक में जीरामजी क़ानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की रणनीति पर गंभीर मंथन होगा. इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड केस, अरावली से जुड़े मुद्दे, और अन्य राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की संभावना है.

कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं.

  • कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं.
  • हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बैठक में मौजूद हैं.
  • तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी CWC में शामिल हो रहे हैं.

शीर्ष नेतृत्व में से राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं. इसके अलावा शशि थरूर भी इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Congress Working Commettiee, Congress Working Committee (CWC) Meeting
Get App for Better Experience
Install Now