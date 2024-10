वायनाड में क्या प्रियंका गांधी को मिली बेहतर सांसद की जिम्मेदारी? राहुल गांधी ने दिया मजाकिया जवाब

कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड में उनसे बेहतर सांसद साबित होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, ‘‘यह एक कठिन सवाल है,'' और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘मुझे ऐसा नहीं लगता.''

राहुल गांधी की टिप्पणी ने बस में यात्रा के दौरान साथी यात्रियों को भी हंसी आ गयी. यह राहुल गांधी, उनकी बहन और बस में सवार एक सह-यात्री के बीच हुई बातचीत का हिस्सा था. इस दौरान वायनाड से गुजर रही बस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद थे.

