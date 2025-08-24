काले धन को... कर्नाटक वाले कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को लेकर हुए कुछ और खुलासे

कांग्रेस एमएलए केसी वीरेंद्र को लेकर कुछ और खुलासे हुए हैं. सूत्रों के अनुसार, आरोपी बेंगलुरु में दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था. कई शेल कंपनियां खोलकर उसने काले धन को सफेद करने का जाल बिछाया. उसका कसीनो कैश को वैध आय में बदलने का सबसे बड़ा जरिया बना. क्रेडिट कार्ड पेमेंट दिखाकर बाद में साइबर फ्रॉड से Diverted पैसे से सेटलमेंट करता था. बेनामी कंपनियों के जरिए लग्ज़री गाड़ियों के लिए VIP नंबर खरीदे.

कई देशों में कसीनो

सूत्रों का कहना है कि आरोपी की बड़ी बेटी ने हाल ही में UK से ग्रेजुएशन पूरी की. King567 ऑनलाइन बेटिंग एप्लिकेशन दुबई से ऑपरेट की जा रही है, जिसे मुख्य रूप से आरोपी का भांजा पृथ्वी संभाल रहा है. KC Nagaraj और पृथ्वी के पास ज्यादातर वाहन 567 नंबर सीरीज पर रजिस्टर्ड हैं. आरोपी के श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया में भी कसीनो हैं, जिन्हें दूसरे नाम से रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन असल में वही चलाता है.

लॉटरी किंग मार्टिन की भूमिका

छापों के दौरान ऐसे प्रॉफिट-शेयरिंग एक्सेल शीट्स मिलीं, जो इन विदेशी कसीनो से जुड़ी हैं, लेकिन ये अकाउंट बुक्स में दर्ज नहीं हैं. आरोपी ने इन्हें पहले अपनी वेबसाइट Puppysworld पर खुलेआम डिक्लेयर किया था, जिसे अब हटा दिया गया है. इसके अलावा आरोपी ने लॉटरी किंग मार्टिन से कसीनो के लिए जमीन खरीदने की भी कोशिश की थी.