बिहार में महागठबंधन का CM चेहरा कौन? भाकपा ने खुलकर बताया, राहुल गांधी ने इशारों में समझाया

अमित शाह की तरफ से उठाए गए नैतिकता के सवाल पर भाकपा-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, "सवाल नैतिकता का नहीं है. यह संविधान और कानून का सवाल है.

बिहार में महागठबंधन का CM चेहरा कौन? भाकपा ने खुलकर बताया, राहुल गांधी ने इशारों में समझाया
  • भाकपा माले के महासचिव ने कहा कि राहुल गांधी ने सीएम फेस को लेकर समझदारों को इशारा दिया है
  • 'केंद्रीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बीच बिहार में बीएलए की संख्या को लेकर बड़ा अंतर है'
  • भाकपा माले इस बार बिहार में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है
बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, यह चर्चा तेज है. तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जरूर बताया है, लेकिन राहुल तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं कर रहे. इस बीच भाकपा माले ने तेजस्वी यादव को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया है. एनडीटीवी से बातचीत में पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव को अपना चेहरा बताया.

'समझदार के लिए इशारा काफी'

बिहार में महागठबंधन के सीएम फेस के सवाल पर भाकपा-माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, "राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है. हम शुरू से कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव हमारा चेहरा हैं."

'ये कानून बीजेपी के लिए क्यों नहीं'

अमित शाह की तरफ से उठाए गए नैतिकता के सवाल पर महासचिव ने कहा, "सवाल नैतिकता का नहीं है. यह संविधान और कानून का सवाल है. किसी भी बीजेपी के मंत्री के खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती. आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रधानमंत्री को नोटिस तक नहीं जाता है. जो भी संशोधन किया जा रहा है, बीजेपी उससे फ्री है. बीजेपी को बस उसका लाभ लेना है. यह कानून किसी केजरीवाल को, हेमंत सोरेन को जेल में डालने के लिए आएगा. हेमंत विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और अजीत पवार जिन्हें बीजेपी वाले भ्रष्ट कहते थे, उन्हें बीजेपी में लाने के लिए, बाकी लोगों को डराने के लिए यह कानून लाया जा रहा है."

'बीएलए की गिनती में बड़ा अंतर'

चुनाव आयोग पर लगाया बीएलए की संख्या कम दिखाने के आरोप पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, "केंद्रीय चुनाव आयोग हमारे BLA की गिनती 1496 दिखा रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसे ढाई हजार दिखा रहे हैं और एक हजार पेंडिंग भी है. SIR कंप्लीट होने वाला है, इसे क्लियर किया जाना चाहिए."

ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है भाकपा-माले

चुनाव में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा, "हम चाहते हैं कि हम इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें. हमारी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है.

