एक्टर धर्मेंद्र का निधन, भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर का अंत, देशभर में शोक 

धर्मेंद्र के परिवार में पत्नी प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी देओल, और बेटियां विजेता, अजीता, ईशा और आहना हैं. उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और उन्‍होंने राजनीति में भी एक छोटी पारी खेली.

  • दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 12 नवंबर को निधन हो गया. 8 दिसंबर को उनका 90वें जन्मदिन था.
  • उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया और कई फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं.
  • राष्ट्रपति, पीएम सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी विरासत को याद किया.
मुंबई:

‘सत्यकाम' से लेकर ‘शोले' तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करके मनोरंजन जगत में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को यहां उनके 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले निधन हो गया. अपने जीवन का अधिकांश समय फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में बिताने वाले इस बेहद लोकप्रिय अभिनेता का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले उपनगर स्थित पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया. धर्मेंद्र के परिवार ने उनकी मृत्यु पर कोई टिप्पणी नहीं की. 

8 दिसंबर को था जन्‍मदिन 

धर्मेंद्र, आठ दिसंबर को अपना 90वां जन्मदिन मनाते. धर्मेंद्र (89) पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और अस्पताल में भर्ती थे. अंततः 12 नवंबर को, जब कई मीडिया संस्थानों ने उनकी मृत्यु की खबर दी और उनके नाराज परिवार ने गोपनीयता का अनुरोध किया, तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और जुहू स्थित उनके घर ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली. परिवार की ओर से चुप्पी बनाए रखने के बीच, उनके आवास के बाहर मौजूद कैमरा दल और अन्य लोग गेट से बाहर निकलती एंबुलेंस और कई गाड़ियों को देखकर कयास लगाने लगे. 

राष्‍ट्रपति से लेकर पीएम तक ने जताया शोक 

कुछ देर बाद उनकी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल, साथ ही फिल्म उद्योग से जुड़े अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को श्मशान घाट पर देखा गया. अनिल कपूर, संजय दत्त, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, जैकी श्रॉफ और शबाना आजमी भी अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित रहे. राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उप राष्‍ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कई और वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया. उन्‍होंने कहा कि धर्मेंद्र के जाने से एक युग का अंत हो गया है और उनकी विरासत कलाकारों की युवा पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करती रहेगी. 

राष्‍ट्रपति मुर्मू ने उनके निधन पर दुख जताते हुए ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है. सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शुमार धर्मेंद्र ने अपने दशकों लंबे शानदार करियर के दौरान कई यादगार फिल्में दीं. भारतीय सिनेमा की एक महान हस्ती के रूप में वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं, जो कलाकारों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी. उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना.' 

उपराष्‍ट्रपति ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘पूर्व सांसद एवं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है.' वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र के निधन से 'भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया'.  प्रधानमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा,  'वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी शख्सियत, एक अद्भुत अभिनेता थे, जिन्होंने अपने हर किरदार में आकर्षण और गहराई पैदा की. जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाईं, उसने अनगिनत लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी.' धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी जाने जाते थे. इस दुख की घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति.' 

फिल्‍म इंडस्‍ट्री सदमे में 

फिल्म इंडस्‍ट्री ने भी धर्मेंद्र के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, करण जौहर, अक्षय कुमार, अजय देवगन और करीना कपूर सहित कई हस्तियों ने 'गरम धरम' और भारत के पहले 'ही-मैन' के नाम से मशहूर अभिनेता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया. धर्मेंद्र के साथ 'सत्यकाम', और 'चुपके-चुपके' में काम कर चुकीं अभिनेत्री टैगोर ने कहा, 'मुझे अंत तक उनमें (धरमजी) कोई बदलाव नजर नहीं आया. एक अभिनेता के तौर पर, निस्संदेह उनके साथ अभिनय करना अद्भुत था. सेट पर भीड़ या लोगों के प्रति उनका व्यवहार वैसा ही मिलनसार और सहयोगी था. वह अमीर हों या गरीब, सभी से समान गर्मजोशी से मिलते थे. मैंने उन्हें बिना किसी झिझक के सड़क पर किसी को भी गले लगाते देखा है.'

धर्मेंद्र के साथ 'आई मिलन की बेला', 'ज्वार भाटा' और 'रेशम की डोरी' जैसी कई फिल्मों में काम करने वाली बानो ने कहा कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में अभिनेता से बात की थी. बातचीत के दौरान धर्मेंद्र ने उनसे कहा था कि चिंता न करें, वह जल्द ही उनसे मिलने आएंगे. बानो ने बताया,  'यह सबसे दुखद दिन है क्योंकि वह परिवार का हिस्सा थे. मैं सदमे में हूं. मैंने सोचा था कि हम उनका जन्मदिन मनाएंगे.' उन्होंने कहा, ‘दिलीप साहब धर्मेंद्र को छोटे भाई जैसा मानते थे. उनके बीच काम से कहीं बढ़कर रिश्ता था. हम अच्छे और बुरे समय में एक-दूसरे के साथ रहे हैं. वह उन चुनिंदा लोगों में से एक थे, जो दिलीप साहब से अक्सर मिलने आते थे, चाहे वह अस्पताल में हों या घर पर.' 

करण जौहर बोले युग का अंत 

करण जौहर ने ‘इंस्टाग्राम' पर पोस्ट में कहा, ‘यह एक युग का अंत है... मुख्यधारा के सिनेमा में एक नायक का अवतार... वह भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज थे, हैं और हमेशा रहेंगे...लेकिन सबसे बढ़कर, वह एक बेहतरीन इंसान थे... उन्हें हमारे फिल्म जगत में सभी बहुत प्यार करते थे.'  अक्षय ने दिग्गज अभिनेता की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि धर्मेंद्र अपनी फिल्मों के जरिए हमेशा जीवित रहेंगे. उन्होंने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, ‘धर्मेंद्र जी ऐसे हीरो थे जो हर युवा लड़का बनना चाहता था... हमारे फिल्म जगत के असली ‘ही-मैन', पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए शुक्रिया. आप अपनी फिल्मों और अपने प्यार के जरिए जीवित रहेंगे. ओम शांति.' 

खेली एक छोटी राजनीतिक पारी भी 

पंजाब में 1935 में धरम सिंह देओल के रूप में पैदा हुए धर्मेंद्र का छह दशक लंबा उल्लेखनीय करियर रहा. उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और 'शोले', 'चुपके चुपके', 'सत्यकाम', 'अनुपमा', 'सीता और गीता' जैसी कई शानदार फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई. धर्मेंद्र के परिवार में पत्नी प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, बेटे सनी और बॉबी देओल, और बेटियां विजेता, अजीता, ईशा और आहना हैं. उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था.  अभिनेता ने राजनीति में भी एक छोटी पारी खेली. धर्मेंद्र ने 2004 में बीकानेर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन एक ही कार्यकाल के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया. धर्मेंद्र अंतिम समय तक सक्रिय रहे और प्रशंसक उन्हें श्रीराम राघवन निर्देशित फिल्म 'इक्कीस' में आखिरी बार पर्दे पर देख सकेंगे. 

Dharmendra Death News, Dharmendra Death News Today, Dharmendra Death News Updates
