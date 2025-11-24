धर्मेंद्र जैसा स्टाइल, उन्हीं जैसा हुलिया... ही-मैन के निधन पर फूट-फूट कर रोता नजर आया उनका 'भक्त'

Dharmendra Passed Away: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बड़ा शोक भरा रहा. बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया. अपनी एक्टिंग, सादगी और जड़ से जुड़ाव रखने वाले करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धमेंद्र ने अपने पीछे भरा-पूरा परिवार और करोड़ों प्रशंसकों को छोड़ गए. उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. धरम पाजी के निधन से पूरा भारत शोक में डूबा है. वहीं उनके चाहने वाले फूट-फूट कर रोते नजर आ रहे है. धमेंद्र के निधन पर उनका 'भक्त' फूट-फूट कर रोता नजर आया.

घर में मंदिर बनाकर करता था धरम जी की पूजा

धर्मेंद्र के भक्त ने उन्हीं के नाम पर अपना नाम धर्मेंद्र रखा था. वह पिछले लंबे समय से अपने आप को धर्मेंद्र जी के रूप में जीवन जी रहा था. उनसे अपने घर में धरम जी का मंदिर भी बना रखा था. उनके जन्मदिन पर वह धर्मेंद्र की पूजा भी किया करता था.

धरम पाजी के निधन की खबर आते ही फूट-फूट कर रोने लगा

सोमवार को जैसे ही धरम जी के निधन की खबर सामने आई, उका भक्त भी खूब रोया, बेहद उदास नजर आया. हमेशा धरम जी के स्टाइल को फॉलो करने वाले धर्मेंद्र सिंह हर साल धरम जी का जन्म दिन पूरी धूमधाम से मनाता है. उसने एलान किया है के वह धरम जी के अंतिम संस्कार के बाद कि होने वाली सारी रस्में और भोग तक की रस्म अपने हाथों करेगा.

धरम पाजी के फैन ने घर में लगा रखी हैं उनकी कई तस्वीरें.

8 साल की उम्र में धरम की फिल्म देख बना दीवाना

धर्मेंद्र के भक्त ने बताया के वह 8 साल का था, तभी धर्मेंद की फिल्म देख वह उनका दीवाना हो गया. उसके बाद उसने धर्मेंद्र की हर फिल्म उसने देखी. जैसे-जैसे उसकी उम्र बढ़ती रही वह अपने आप को धरम जी के रूप में ढालने लगा. उनके स्टाइल, उठने-बैठने, बात करने के तरीके तक उनसे फॉलो किए.

यमला पगला दीवाना के सेट पर भी धरम जी से मुलाकात

उसने बताया के उसकी धरम जी से पहली मुलाकात यमला पगला दीवाना के सेट पर हुई थी. जहां उन्होंने अपने साथ बिठा के खाना खिलाया ओर काफी देर तक बात करते रहे. वहीं उन्होंने अपने जीवन पर बनने वाली फ़िल्म में रोल देने का भी वायदा भी किया था.

लोग कहते थे दूसरा धर्मेंद्र, अब अरदास भोग करवाएगा

उसने कहा के कुछ-कुछ समय बाद उनकी धरम जी से फोन पर बात होती रहती थी. उसने शादी भी धरम जी के कहने पर ही की थी. उसने बताया के टिकटोक पर वह धरम जी के स्टाइल को कॉपी कर रील बनाता था, जिसके चलते लोग उसे दूसरा धर्मेंद्र कहने लगे थे. उसने भरे मन से कहा कि वह हर साल उनका जन्मदिन मनाता रहा है. अब वह धरम जी का अंतिम अरदास भोग भी गुरुद्वारा साहिब में करवाएगा.

