विज्ञापन

भारत- पाक बंटवारे में अधूरी रह गई धर्मेंद्र की पहली प्रेम कहानी, याद में हीमैन ने लिखी कविता- वो खामोश रहती, मैं सर झुका देता...

धर्मेंद्र का पहला प्यार हमीदा से बचपन में हुआ था, लेकिन 1947 के बंटवारे ने दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया. उनकी यह अधूरी मोहब्बत आज भी उनकी यादों में जिंदा है.

Read Time: 3 mins
Share
भारत- पाक बंटवारे में अधूरी रह गई धर्मेंद्र की पहली प्रेम कहानी, याद में हीमैन ने लिखी कविता- वो खामोश रहती, मैं सर झुका देता...
भारत- पाक बंटवारे के कारण अधूरी रह गई धर्मेंद्र की पहली प्रेम कहानी
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हाल ही में अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में थे. सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 नवंबर 2025 को उन्हें छुट्टी दे दी गई. इस बीच, धर्मेंद्र का एक पुराना किस्सा फिर से चर्चा में है उनका पहला प्यार, जो उनके जीवन का अधूरा चैप्टर था.

जब धर्मेंद्र को हुआ था पहला प्यार

धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के एक छोटे से गाँव में हुआ था. वह छठी कक्षा में थे. वहीं, आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली उनके स्कूल टीचर की बेटी हमीदा ने उनका दिल चुरा लिया था. टीवी शो ‘दस का दम' में बेटे बॉबी देओल के साथ पहुंचकर धर्मेंद्र ने पहली बार इस बचपन के प्यार की कहानी सुनाई. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “हम मन ही मन में कहते रहते थे. ठंडी आँहें भरते रहते थे. सामने वाली को मालूम ही नहीं था.”

अधूरी रही मोहब्बत

हमीदा के साथ धर्मेंद्र की प्रेम कहानी वहीं अधूरी रह गई. 1947 के विभाजन में हमीदा और उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, तब धर्मेंद्र का दिल वहीं कहीं ठहर गया. दोनों फिर कभी नहीं मिले — बस उसकी मुस्कान, उसकी खामोशी और वो अधूरी बातें याद रह गईं. धर्मेंद्र ने अपनी इन यादों को कविता के रूप में सजाया. उसमें उन्होंने लिखा कि कैसे हमीदा की एक हल्की सी मुस्कान उन्हें खींच ले जाती थी, कैसे उसकी चुप्पी उन्हें बेचैन कर देती थी.

“यूं ही मुस्कुरा देती, मैं पास चला जाता.
वो खामोश रहती, मैं सर झुका देता.
वो पूछती कुछ और थी, मैं कह कुछ और जाता था.
वो कहती, ‘उदास मत हो धरम, तेरे इम्तिहान में सब ठीक हो जाएगा.'
कहकर चली जाती, मैं देखता रह जाता...
वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रह जाता, सवाल क्या है, यार?”

जिंदगी में दो बार मिला प्यार

धर्मेंद्र अपने शानदार करियर के अलावा, अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के साथ अपनी लव स्टोरी के लिए भी जाने जाते हैं. धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले, 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. उनके चार बच्चे हैं, बेटे सनी और बॉबी देओल, और बेटियां विजेता और अजीता. शादीशुदा धर्मेंद्र की मुलाकात हेमा मालिनी से 1970 में फिल्म 'तुम हसीन मैं जवान' के सेट पर हुई और आखिरकार उन्हें उनसे प्यार हो गया. अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना हिंदू कानून के तहत कानूनी रूप से शादी करने में असमर्थता का सामना करते हुए, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने कथित तौर 1979 में निकाह के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra First Love, Dharmendra Hamida Story, Dharmendra Hamida News, Dharmendra Hamida Lovestory
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com