VIDEO: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को दिया इमोशनल ट्रिब्यूट, सनी-बॉबी-प्रकाश कौर की बॉन्डिंग की भी दिखाई झलक

दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र को लेकर हाल ही में भावुक माहौल देखने को मिला, जब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने दिल्ली में प्रार्थना सभा का आयोजन किया. इस प्रार्थना सभा में राजनीतिक जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई जाने-माने लोग शामिल हुए.

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को याद कर शेयर किया वीडियो
Hema Malini Tribute To Dharmendra: दिग्गज अभिनेता धर्मेन्द्र को लेकर हाल ही में भावुक माहौल देखने को मिला, जब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने दिल्ली में प्रार्थना सभा का आयोजन किया. इस प्रार्थना सभा में राजनीतिक जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई जाने-माने लोग शामिल हुए. धर्मेन्द्र हिंदी सिनेमा के ऐसे अभिनेता रहे हैं, जिन्होंने दशकों तक अपने अभिनय और करिश्मे से दर्शकों के दिलों पर राज किया है. हाल ही में धर्मेन्द्र की बेटी ईशा देओल ने अपने पिता के सम्मान में एक खास ट्रिब्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था.

इस वीडियो में धर्मेन्द्र के जवानी के दिनों की झलकियां देखने को मिलीं. ईशा ने यह वीडियो धर्मेन्द्र की पुरानी फिल्मों के यादगार सीन को जोड़कर तैयार किया था, जिसे देखकर फैंस काफी भावुक हो गए थे. वीडियो में धर्मेन्द्र की दमदार पर्सनैलिटी, उनका आकर्षण और अभिनय की झलक साफ नजर आती है.

अब हेमा मालिनी ने भी उसी ट्रिब्यूट वीडियो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोबारा शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने एक भावुक नोट लिखा था. उन्होंने लिखा था, "धरम जी को समर्पित एक विशेष श्रद्धांजलि, जिसमें उनके सदाबहार आकर्षण, उनकी करिश्माई शख्सियत, उनकी अपार प्रतिभा और उनकी फिल्मों में प्रभावशाली मौजूदगी को दिखाया गया है. यह दृश्य श्रद्धांजलि उन दो प्रार्थना सभाओं के लिए बनाई गई थी, जिनका आयोजन मैंने दिल्ली और मथुरा में किया था".

धर्मेन्द्र को याद करते हुए हेमा मालिनी इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी यादें साझा कर चुकी हैं. वह अक्सर उनकी फिल्मों, पुरानी तस्वीरों और यादगार पलों को पोस्ट करती रहती हैं. इस ट्रिब्यूट वीडियो में धर्मेन्द्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके बच्चों की भी झलक देखने को मिलती है, जिसने वीडियो को और भी इमोशनल बना दिया है.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. फैंस धर्मेन्द्र को हिंदी सिनेमा का असली हीरो बताते हुए उन्हें याद कर रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि धर्मेन्द्र जैसे अभिनेता दोबारा नहीं होते. यह वीडियो सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि उस दौर की याद है जब सिनेमा में सादगी, दमदार अभिनय और सच्चा स्टारडम हुआ करता था.

