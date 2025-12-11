Dharmendra Prayer Meet in Delhi: हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को कुछ इस तरह किया याद, वीडियो देख हो जाएंगे इमोशनल

हिंदी सिनेमा के महान कलाकार और हीमैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया. वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे. धर्मेंद्र के जाने के बाद पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई. 27 नवंबर को मुंबई में देओल परिवार की ओर से प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार शामिल हुए थे. ऐसे में अब हेमा मालिनी ने दिल्ली में धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी है. दिल्ली में आयोजित इस प्रेयर मीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है

वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रार्थना सभा के अंदर एक खास व्यवस्था की गई थी, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दीं. अंदर प्रवेश करते ही दीवारों पर धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और उनकी बेटियों ईशा व अहाना देओल की खूबसूरत और निजी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगी हुई थी. इन तस्वीरों को पूरे हॉल में इस तरह सजाया गया था कि जैसे उनके जीवन के सुनहरे पलों की झलकें एक-एक कर सामने आती जा रही हों. हर तस्वीर उनके पारिवारिक जीवन और अपार प्रेम को दर्शा रही थी.

📍Delhi: Inside the prayer meet, attendees were greeted by an intimate photo display of Dharmendra with Hema Malini ad their daughters, Esha and Ahana Deol, arranged across the venue.#Dharmendra #DharmendraPrayerMeet pic.twitter.com/SBYL07LCqI — NDTV (@ndtv) December 11, 2025

पंजाब के नसराली गांव में 8 दिसंबर 1935 को जन्मे धर्मेंद्र ने 1960 में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी. करीब 65 वर्षों के करियर में उन्होंने ‘शोले', ‘फूल और पत्थर', ‘चुपके चुपके', ‘धरम वीर' जैसी 300 से अधिक फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाईं. उनकी हेमा मालिनी के साथ जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा खूब सराहा. पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके चार बच्चे- सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता देओल हैं. बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की और उनसे उनकी दो बेटियां, ईशा और अहाना देओल हुईं.

भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. आज दिल्ली में उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने भी एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जहां उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई.