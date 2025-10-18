धनतेरस पर प्रदूषण में डूबा दिल्ली-NCR, आनंद विहार और वजीरपुर का AQI 350 पार, देखें कैसा है आपके इलाके का हाल

उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. रात में सर्दी और दिन में गर्मी महसूस की जा रही है. दिवाली नजदीक आते ही प्रदूषण भी बढ़ने लगा है. धनतेरस पर दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है. आनंद विहार का एक्यूआई पिछले दो दिनों से 300 पार है. शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पार देखा गया. धनतेरस पर आनंद विहार का एक्यूआई सुबह 6 बजे 390 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब है.

आनंद विहार की हवा बेहद जहरीली

राहत की बात यह है कि द्वारका का एक्यूआई शनिवार सुबह 6 बजे तक 280 रहा. दिवाली के बाद प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है. प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वहज आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाना है. वहीं पटाखे भी हवा की गुणवत्ता खराब होने की वजह माने जा रहे हैं.

दिल्ली में शनिवार सुबह से ही आसमान में धुंध देखी जा रही है. हालांकि दिन में मौसम साफ रहने का अनमान है. आईएमडी ने राजधानी में अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्रीऔर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. सुबह के समय करीब 6 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. प्रदूषण के साथ ही धनतेरस पर दिल्ली में तड़के हल्की ठंड महसूस की गई. दिल्ली के वजीरपुर इलाके की हवा में भी जहर घुला हुआ है. सुबह 6 बजे एक्यूआई 362 दर्ज किया गया.

धनतेरस पर कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश में दिवाली वीक में मौसम साफ रहने का अनुमान है. बारिश की कोई संभावना नहीं है. 20 अक्टूबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. हालांकि इस बीच कई जगहों पर बादल छाए रह सकते हैं. यूपी का मौसम भी बदल रहा है. दिन में भले ही गर्मी महसूस की जा रही हो लेकिन रात में ठंड बढ़ने लगी है. इस दौरान खासकर पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरा सकता है.

कैसा है उत्तराखंड और हिमाचल का मौसम?

पहाड़ी राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट बदलने लगा है. IMD के मुताबिक, 24 से 30 अक्टूबर के बीच हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है. इससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा सकती है. वहीं उत्तराखंड में भी अगले एक-दो दिनों में हल्की बारिश के आसार हैं. इससे पहाड़ी राज्यों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी.