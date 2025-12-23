प्रियंका गांधी को PM बनाने की मांग पर रॉबर्ट वाड्रा ने तोड़ी चुप्पी, खुद के चुनाव लड़ने पर भी दिया बड़ा संकेत

Delhi News: संसद के भीतर और बाहर प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) की बढ़ती सक्रियता के बीच अब उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद (Imran Masood) के प्रियंका को पीएम पद का चेहरा (PM Face) बताने के बाद, अब उनके पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने इस पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है.

'हर तरफ से आ रही है मांग'

प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक नेता की आवाज नहीं है, बल्कि देश के कोने-कोने से यह मांग उठ रही है कि प्रियंका को अब आगे आना चाहिए. वाड्रा ने संकेत दिया कि जनता प्रियंका के काम करने के तरीके और उनकी सक्रियता से काफी प्रभावित है.

Delhi: On Congress MP Imran Masood pitching Congress MP Priyanka Gandhi Vadra as the PM face, businessman and her husband Robert Vadra says, "There are demands from everywhere that Priyanka should come forward. There are also demands that I should enter politics. But right now,… pic.twitter.com/6fzuryP4Dg — IANS (@ians_india) December 23, 2025

क्या रॉबर्ट वाड्रा भी लड़ेंगे चुनाव?

बातचीत के दौरान वाड्रा ने केवल पत्नी प्रियंका ही नहीं, बल्कि खुद के राजनीतिक करियर पर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने स्वीकार किया कि जनता का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि वे (रॉबर्ट वाड्रा) भी सक्रिय राजनीति में कदम रखें. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि फिलहाल उनका और उनके परिवार का पूरा ध्यान राजनीति से ज्यादा 'जनता के असली मुद्दों' पर है.

वाड्रा ने कहा, 'मांगें अपनी जगह हैं, लेकिन अभी हमें बेरोजगारी, प्रदूषण और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर संकटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए.'

बंटवारे की राजनीति पर तीखा प्रहार

बांग्लादेश के मुद्दे और हिंदू-मुस्लिम राजनीति पर हो रही बयानबाजी के बीच वाड्रा ने भाईचारे का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि अपनी धार्मिक यात्राओं के दौरान उन्होंने देखा है कि आम इंसान को नफरत में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम बंटवारा बंद होना चाहिए क्योंकि सबकी मुश्किलें और प्रार्थनाएं एक जैसी हैं.

Delhi: Businessman Robert Vadra says, "I have always demanded that there should be brotherhood. I have seen during my religious visits across the country, where I meet people from different faiths, that their thinking is the same. Whenever they are in difficulty or when they… pic.twitter.com/mf5p51iOTs — IANS (@ians_india) December 23, 2025

इस मौके पर वाड्रा ने राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अब समाधान खोजने का समय आ गया है. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हमारे पास तकनीक की कमी है, तो प्रदूषण से निपटने के लिए हमें चीन या अन्य देशों से अंतरराष्ट्रीय मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए. वाड्रा ने बताया, 'प्रदूषण इस कदर बढ़ गया है कि मैं खुद बाहर नहीं निकल पा रहा हूं. जो लोग बाहर दौड़ने या साइकिल चलाने जा रहे हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि वे रुकें, क्योंकि यह सेहत के लिए बेहद घातक है.'

