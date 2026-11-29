परिसीमन बिल पर घमासान मचा है. डीएमके नेता एमके स्टालिन और एनसीपी(एसपी) के शरद पवार को मनाने के लिए आज INDIA अलायंस के नेता चेन्नई से मुंबई तक की दौड़ लगाने वाले हैं. चेन्नई पहुंचने से पहले ही राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है और उन्हें मनाने की कोशिश की है. इस पर एमके स्टालिन का भी जवाब आया है और उनका कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता तमिलनाडु और उसके लोगों का हित है. स्टालिन ने परिसीमन बिल पर अपने रुख को बदलने की कोई बात नहीं कही. शायद उन्होंने अपनी बात से ये कहने की कोशिश की है कि उन्होंने जो फैसला लिया है, वो तमिलनाडु के हित में है.



राहुल गांधी ने लिखा, "INDIA ब्लॉक के कई सीनियर नेता और मैं चेन्नई जा रहे हैं. हम एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे और उनसे मांग करेंगे कि परिसीमन विधेयक का विरोध करें. लोकसभा में सीटों की संख्या 850 करने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा. इससे आरएसएस और भाजपा के पास भारत के राजनीतिक नक्शे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने को असीमित ताकत मिल जाएगी. भाई स्टालिन से मेरी अपील है कि वो इसका विरोध करें. वो हमेशा तमिल विरोधी ताकतों के खिलाफ डटे रहें हैं. राष्ट्रहित और तमिलनाडु हित में हम सभी को मिलकर इस बिल को हराना होगा."

राहुल के इस पोस्ट पर स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा. "संविधान और राज्यों के अधिकारों की रक्षा में DMK की ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करने के लिए भाई राहुल गांधी का बहुत-बहुत धन्यवाद. हमने हमेशा तमिलनाडु और अपने तमिल लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखकर ही हर फैसला लिया है. हम इस रास्ते पर कोई समझौता नहीं करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इतिहास हमें 'एट्टाप्पन' (गद्दारों) के रूप में नहीं, बल्कि 'कट्टाबोम्मन' (वीरों) के रूप में याद रखेगा."

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