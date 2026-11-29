कांग्रेस ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज करते हुए प्रदेश चुनाव समिति और राजनीतिक मामलों की समिति का गठन कर दिया है. प्रदेश चुनाव समिति की अध्यक्षता यूपी कांग्रेस प्रमुख अराधना मिश्रा 'मोना' करेंगी, जबकि इसमें सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, इमरान मसूद, राजीव शुक्ला और अजय राय समेत कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है.

चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने पर जोर

पीटीआई के मुताबिक, राजनीतिक मामलों की समिति में यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, अराधना मिश्रा, विधानमंडल दल के नेता वीरेंद्र चौधरी समेत पार्टी के कई प्रमुख नेताओं को सदस्य बनाया गया है. माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 2027 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक रणनीति तय करने और गठबंधन समेत चुनावी मुद्दों पर समन्वय बनाने के लिए यह कदम उठाया है.

इस समिति में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, मिश्रा-मोना, कांग्रेस विधायक दल के नेता वीरेंद्र चौधरी, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमन सिंह, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पी.एल. पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, राशिद अल्वी, जफर अली नकवी, बेगम नूर बानो और दानिश अली सदस्य के रूप में शामिल हैं.पदेन सदस्यों में सुप्रिया श्रीनेत, जितेंद्र बघेल और मनोज त्यागी शामिल हैं.

चुनाव समिति में कांग्रेस के ये नेता शामिल

चुनाव समिति में प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल शर्मा, इमरान मसूद, राकेश राठौर, तनुज पुनिया, उज्ज्वल रमन सिंह, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी, अजय राय, निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, अजय कुमार लल्लू, बृजलाल खाबरी, पी.एल. पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल शास्त्री, नूर बानो और जफर अली नकवी शामिल हैं.

यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव

अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को देखते हुए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन करने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि, सीट बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों के बीच तनाव की वजह से बातचीत में रुकावट आ रही है. कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी द्वारा पांच उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने से गठबंधन की मुश्किलें सामने आ गई हैं.फिर भी, दोनों पक्षों को उम्मीद है कि सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा और सीट बंटवारे पर समझौता हो जाएगा.

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