Delhi Rain: काली घटा और दिन में ही अंधेरे का राज... दिल्ली-NCR में बारिश का रेड अलर्ट, रहें सावधान

Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बीते कुछ दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार सुबह की शुरुआत में तो मौसम खुला था. लेकिन दोपहर बाद दिल्ली के कई इलाकों में भी फिर से बारिश शुरू हो गई. बारिश और आसमान में छाए काली घटाओं ने दिल्ली के दिन को रात में तब्दील कर दिया है. इस बीच दोपहर बाद मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से जारी पूर्वानुमान में दिल्ली में अभी और बारिश होने की बात कही गई है. मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. ऐसे में दिल्लीवासियों को सावधान रहने की जरूरत हैं.

मौसम विभाग ने 2.30 बजे जारी किया बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को दोपहर बाद 2.30 बजे दिल्ली में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इसमें भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है. साथ ही बिजली चमकने और तेज हवा की चेतावनी भी दी गई है.



मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी इस चेतावनी में बताया गया कि सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, शहादरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, गौतम बु्द्ध नगर और गाजियाबाद में कुछ घंटों में तेज बारिश हो सकती है.

बुधवार दोपहर बाद शुरू हुई बारिश

इससे पहले बुधवार को दोपहर बाद करीब एक बजे से पूर्वी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हुई. बारिश की रफ्तार तेज थी. कुछ ही मिनटों की बारिश में सड़कों पर जलजमाव नजर आने लगा. बारिश के कारण स्कूल से लौट रहे बच्चों को, तीन बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है.

#WATCH | Delhi: Rain lashes parts of the national capital. Visuals from Feroz Shah Kotla Road pic.twitter.com/B6C01lsL4k — ANI (@ANI) September 3, 2025

दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी भरने के कारण आवागमन में दिक्कत हो रही है. इसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए है. नोएडा सेक्टर 18 के पास भी सड़कों पर जलजमाव हो गया है.

बारिश के साथ-साथ यमुना का बाढ़ भी बढ़ रहा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित वासुदेव घाट पर पानी सड़क के किनारे तक पहुंच गया है.

#WATCH | Delhi: Vasudev Ghat area flooded as water level of River Yamuna rises.



Drone visuals from the area shot at 2:10 pm today. pic.twitter.com/heBVJZJxS5 — ANI (@ANI) September 3, 2025

जानकारी के अनुसार, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली के कश्मीरी घाट का वासुदेव घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुका है और यमुना का पानी अब आउटर रिंग रोड के करीब पहुंच गया है.

प्रशासन के मुताबिक, यमुना नदी का जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा, तो अगले कुछ घंटों में आउटर रिंग रोड भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ सकता है. इससे कश्मीरी गेट के पास भारी यातायात प्रभावित होगा, जहां हर समय वाहनों की आवाजाही रहती है.



