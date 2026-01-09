दिल्ली में ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक! कहां बढ़ेगी बारिश से टेंशन? जानें यूपी, उत्तराखंड का हाल

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत इन दिनों भीषण सर्दी से जूझ रहा है. पहाड़ों से लेकर मैदान तक, हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. कोहरा और शीत लहर का प्रकोप लोगों को डरा रहा है. पिछले कई दिनों से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत अन्य जगहों पर भीषण सर्दी पड़ रही है. ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है. दक्षिण भारत के तमिलनाडु में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

9 जनवरी को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की कुछ जगहों पर 9 जनवरी को भीषण सर्दी के साथ घना कोहरा देखने को मिलेगा. इसके साथ ही शीतलहर से भी जूझना पड़ेगा. दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर का प्रकोप पिछले कई दिनों से जारी है. जिसको देखते हुए कई जगहों पर बेघरों के लिए नाइट शेल्टर बनाए गए हैं. जहां लोग ठंड से बचने के लिए शरण ले रहे हैं.

गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड महसूस की गई. यहां इस मौसम का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि सभी निगरानी केंद्रों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा.

इन जगहों पर घने कोहरे का अलर्ट

IMD ने उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार में अगले 5-7 दिनों के लिए घने कोहरा का अनुमान जताया है. वहीं पूर्वोत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं. इस दौरान विजिविलटी काफी कम रहेगी. वाहन चलाने वालों को इस दौरान काफी सावधानी बरतने की जरूरत है.

कोल्ड डे और शीतलहर की चेतावनी

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है. वहीं पंजाब, हिमाचल प्रदेश,राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक शीत लहर से बुरा हाल रहेगा. इस दौरान पारा सामान्य से काफी नीचे जा सकता है.

पहाड़ों पर जमा पानी, बर्फीली हवा से बुरा हाल

सभी उत्तरी राज्यों में सर्दी का सितम गुरुवार को और बढ़ गया, जहां जम्मू-कश्मीर में डल झील और कई अन्य जलस्रोतों में पानी जम गया. इस दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पारा और नीचे चला गया. हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी बर्फीली शीत लहर की स्थिति जारी रही, 13 जिलों में तापमान शून्य से नीचे और चार में शून्य के करीब रहा. गुरुवार को जम्मू-कश्मीर में, श्रीनगर समेत कई स्थानों पर मौसम की सबसे ठंडी रात महसूस की गई और अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई.

