बस करो इंद्रदेव! तरबतर दिल्ली अभी और बारिश झेलेगी, सितंबर में कब तक चलेगा मॉनसून का सितम

Delhi NCR Rain: दिल्‍ली एनसीआर में बीते 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है. मानसून की बारिश ने दिल्‍ली को धो डाला है. हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है. कई जगह सड़कों पर पानी काफी ज्‍यादा भर गया है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्‍या देखने को मिल रही है. गुरुग्राम में बीती शाम भयंकर जान देखने को मिला, जिसमें लोग घंटों फंसे रहे. मौसम विभाग के मुताबिक, मंगलवार को भी दिल्‍ली में बारिश का दौर जारी रहेगा. उत्‍तर भारत पर मानसून इस बार कुछ ज्‍यादा ही मेहरबान नजर आ रहा है. ऐसे में लोगों की जुबान पर बस यही सवाल है कि ये मॉनसूनी बारिश कब खत्‍म होगी? तरबतर दिल्‍लीवाले कह रहे हैं- अब बस करो इंद्रदेव!

बारिश ने सोमवार को दिल्‍ली-NCR को धो डाला

दिल्‍ली एनसीआर में हो रही बारिश ने मौसम जरूर खुशगवार कर दिया है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है. सितंबर में लोगों को ठंड का अहसास हो रहा है. मौसम का मिजाज कुछ दिनों तक ऐसा ही रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है. दिल्‍ली में सोमवार को पूरे दिन बारिश होती रही. मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में शाम साढ़े पांच बजे तक सफदरजंग में 18.6 मिमी, पालम में 30.8 मिमी, आया नगर में 48.9 मिमी और लोधी रोड में 16.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई. विभाग के अनुसार, पालम हवाई अड्डा पर सोमवार दोपहर करीब तीन बजे तेज बारिश के कारण न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर दर्ज की गई. दृश्यता दोपहर ढाई बजे 2,500 मीटर थी, जो तीन बजे घटकर 800 मीटर रह गई.

दिल्‍ली में पूरे सप्‍ताह होगी बारिश, IMD का पूर्वानुमान

दिल्‍ली में आज भी गरजेंगे बादल

मौसम विभाग ने मंगलवार को आसमान में बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान किया है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 और 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है.

गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद आज WFH

गुरुग्राम के लिए मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आज गुरुग्राम में झमाझम बारिश होने का अनुमान है, जिससे जलजमाव और ट्रैफिक जाम की समस्‍या का सामना करना पड़ सकता है. दो सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा होने के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में मंगलवार को स्‍कूलों और दफ्तरों को ऑनलाइन चलाने का निर्देश दिया गया है. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गुरुग्राम की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है, 'सोमवार को दोपहर तीन बजे से शाम सात बजे तक गुरुग्राम शहर में 100 मिमी से अधिक वर्षा दर्ज की गई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में दो सितंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. उपरोक्त पूर्वानुमान को देखते हुए जिले के सभी कॉरपोरेट कार्यालयों और निजी संस्थानों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने की सलाह दी जाती है और जिले के सभी स्कूलों को दो सितंबर को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का परामर्श दिया जाता है.'

दिल्‍ली में क्‍यों हो रही इतनी बारिश?

निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी ‘स्काइमेट' के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन मामलों के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि शहर में पांच सितंबर तक रुक-रुककर बारिश होती रहेगी. उन्होंने कहा, 'वर्षा का यह दौर मानसून और असामान्य रूप से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के समयोजन से शुरू हुआ. इससे हिमालयी राज्यों में भारी वर्षा हो रही है और दिल्ली के मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है.'

