दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद तक छाया कोहरा, शीत लहर से कांप रहे पंजाब-हरियाणा, जानें 1 हफ्ते कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather Update: दिल्ली में अभी भयंकर सर्दी का दौर नहीं है, जबकि पंजाब, हरियाणा और अन्य पड़ोसी जिलों में शीत लहर का प्रकोप लोगों को कंपकंपा रहा है.

दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद तक छाया कोहरा, शीत लहर से कांप रहे पंजाब-हरियाणा, जानें 1 हफ्ते कैसा रहेगा मौसम
Delhi Weather News Today: दिल्ली में मौसम का हाल
  • दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिसंबर में भी भयंकर सर्दी नहीं आई है लेकिन कोहरा पड़ने की चेतावनी है
  • मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीत लहर की संभावना
  • 12 से 14 दिसंबर तक नोएडा, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद सहित कई इलाकों में घने कोहरे का अनुमान
नई दिल्ली:

Delhi Weather News: दिल्ली में दिसंबर में भी भयंकर सर्दी पड़ने का मौसम का अनुमान अभी तो सही साबित नहीं हो रहा है. दिल्ली में अभी भी वो कंपकंपाने वाली ठंड नहीं पड़ रही है. लेकिन मौसम विभाग ने दिल्ली और उससे सटे इलाकों में कोहरा पड़ने की चेतावनी जारी की है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान अभी 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहेगा. हालांकि दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद के इलाको में गुरुवार को घना कोहरा दिखाई दिया. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेसष पंजाब और हरियाणा में भी शीत लहर के साथ घना कोहरा अगले कुछ दिनों में पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है. 

पूर्वांचल से लेकर नोएडा-गाजियाबाद तक कोहरा

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उत्तरी प्रायद्वीपीय इलाके में 14 दिसंबर तक शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी. जबकि नोएडा, गाजियाबाद से लेकर बागपत सहारनपुर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12-13 तारीख तक घना कोहरा पड़ेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 13-14 दिसंबर तक कोहरे सताएगा. गोरखपुर, बस्ती से लेकर नेपाल के सटे महाराजगंज तक कोहरा असर दिखाएगा. मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर में भी तेज कोहरा पड़ने के आसार हैं. जबकि गोरखपुर, बलिया, बहराइच जैसे पूर्वांचल के एरिया में कोहरे से दृश्यता कम रहेगी.

पंजाब से हिमाचल तक घने कोहरे का अलर्ट

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, 13 से 16 दिसंबर तक पंजाब में, हिमाचल में 12 से 14 दिसंबर, ओडिशा में 12-13 दिसंबर, असम और मेघालय में 12 से 14 दिसंबर के बीच घना कोहरा पड़ेगा. मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी शीत लहर का असर रहेगा. इन इलाकों में अगले छह दिनों तक भयंकर ठंड पड़ने का अनुमान जताया गया है. 

उत्तर भारत के अन्य राज्यों में शीत लहर की स्थिति बनी हुई है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कंपकंपाने वाली सर्दी पड़ रही है.पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. दिल्ली के इन पड़ोसी राज्यों के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य कई डिग्री नीचे चला गया है. मौसम विभाग के अनुसार, फरीदकोट पंजाब का सबसे सर्द स्थान रहा. वहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री था. उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बर्फबारी या बारिश न पड़ने से मौसम वैज्ञानिक हैरान हैं. 

अमृतसर से पटियाला तक शीत लहर का असर

अमृतसर में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री, लुधियाना में 6.4 डिग्री रहा. पटियाला में 7.4 डिग्री, बठिंडा में 6.2 डिग्री, पठानकोट में 6.9 डिग्री और गुरदासपुर में 7 डिग्री रहा.चंडीगढ़ में पारा 6.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री कम है.हरियाणा के अंबाला जिले में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री, करनाल में 6.5 डिग्री, हिसार में 6.4 डिग्री, नारनौल में 6 डिग्री, भिवानी में 7.5 डिग्री, रोहतक में 7.8 डिग्री और सिरसा में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया.

