रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर आधे घंटे से खड़ी है रेड लाइन मेट्रो, तकनीकी फॉल्ट की हो रही अनाउंसमेंट

दिल्‍ली मेट्रो की रेड लाइन पर कुछ तकनीकी खराबी गई है. ये लाइन रिठाला से शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) स्टेशन तक जाती है. यहां लगातार तकनीकी फॉल्ट का अनाउंसमेंट हो रहा है.

नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली मेट्रो की रेड लाइन में कोई दिक्‍कत आ गई है. रोहिणी वेस्‍ट मेट्रो स्‍टेशन पर मेट्रो पिछले 45 मिनट से रुकी हुई है. मेट्रो के कर्मचारी ये बताने को तैयार नहीं हैं कि आखिर समस्‍या कब तक ठीक होगी. ऐसे में पेरशान कई यात्री ट्रेन से उतरकर स्‍टेशन से बाहर जा रहे हैं. ये सुबह ऑफिस जाने का समय है, ऐसे में लोग काफी परेशान हैं. ये मेट्रो रिठाला से शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) मेट्रो स्टेशन तक जाती है.  

ये मेट्रो रिठाला से शहीद स्थल (न्यू बस अड्डा) मेट्रो स्टेशन तक जाती है. लगातार तकनीकी फॉल्ट का अनाउंसमेंट हो रहा है. दिल्‍ली मेट्रो की ब्‍लू लाइन पर भी कुछ दिनों पहले तकनीकी दिक्‍कत आ गई थी. तब भी यात्री लगभग 1 घंटे तक स्‍टेशनों पर फंसे रहे थे. हजारों लोग इससे मुश्किल में पड़ गए थे.

