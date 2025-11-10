विज्ञापन
लाल किले के पास जिस गाड़ी में हुआ धमाका उस पर अहम खुलासे

NDTV सूत्रों के मुताबिक, यह विस्फोट एक Hyundai i20 कार में हुआ, और धमाका कार के पिछले हिस्से (डिक्की) में हुआ था. यह जगह अक्सर IED छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाती है.

  • दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर एक के पास एक Hyundai i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ.
  • विस्फोट कार के पिछले हिस्से में हुआ था जहां आईईडी छिपाने की संभावना होती है.
  • कार हरियाणा के फरीदाबाद में रजिस्टर्ड थी और नंबर प्लेट HR 26 थी.
दिल्ली के दिल, लाल किले के नजदीक, सोमवार की शाम एक भयानक आतंकी घटना का केंद्र बन गया. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुए ज़ोरदार विस्फोट ने राजधानी को दहला दिया. इस भीषण विस्फोट में मरने वालों की संख्या 13 तक पहुंच गई है. अब जिस कार में धमाका हुआ है, उसको लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं.

सलमान हिरासत में, RTO से होगी असली पहचान

सूत्रों के मुताबिक, Hyundai i20 कार शुरुआत में सलमान नाम के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी. पुलिस ने फौरन सलमान को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान सलमान ने दावा किया कि उसने वह कार आगे किसी और को बेच दी थी. सलमान के इस बयान के बाद पुलिस अब परिवहन विभाग (RTO) से संपर्क कर रही है. पुलिस का मुख्य लक्ष्य RTO रिकॉर्ड्स के जरिए उस शख्स की पहचान करना है, जिसके हाथ में धमाके के वक्त यह कार मौजूद थी, या जिसने हाल ही में इसे सलमान से खरीदा था.

NDTV सूत्रों के मुताबिक, यह विस्फोट एक Hyundai i20 कार में हुआ, और धमाका कार के पिछले हिस्से (डिक्की) में हुआ था. यह जगह अक्सर IED छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कार का नंबर HR 26 था.

कैसे हुआ धमाका

दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया ये कार धीमी गति से आई और ट्रैफिक लाइट के पास रुकी. कार में कुछ लोग सवार थे और इसी बीच धमाका हुआ. हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कार में सभी लोगों की मौत धमाके में हो गई. धमाका इतना ताकतवर था कि कार के कुछ हिस्से 300 मीटर दूर तक जाकर गिरे. NDTV के रिपोर्टर को धमाके वाली जगह से 300 मीटर दूर कार का वाइपर मिला. इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई है.

