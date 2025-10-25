दिल्ली के महरौली में पुलिस मुठभेड़, काकू पहाड़िया नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी

दिल्ली पुलिस ने एक मुठभेड़ में काकू पहाड़िया नाम के बदमाश को पकड़ा है. मुठभेड़ के दौरान बदमाश काकू पहाड़िया के पैर में गोली लगी गई. महरौली पुलिस थाना ने आरोपी को इलाज के लिए एम्स ड्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है. जानकारी के अनुसार मुठभेड़ शनिवार सुबह करीब 4 बजे महरौली थाना इलाके में हुई. बदमाश ने 4 राउंड फायरिंग की जिसमें हेड कांस्टेबल रविंद्र घायल हो गए और दो अन्य पुलिस कर्मियों के ब्लड प्रूफ जैकेट पर गोली लगी. जवाबी कार्रवाई में महरौली थाने की पुलिस टीम में चार राउंड फायरिंग कर बदमाश को दबोचा लिया. आरोपी की पहचान कनिष्क उर्फ विशाल उर्फ कुकू के रूप में हुई है. आरोपी पर कई आर्म्स एक्ट के मुकदमे चल रहे है .

आरोपी के पास से दो पिस्टल और एक बाइक बरामद की गई हैं. दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी ने भागने की कोशिश की थी और इस दौरान पुलिस टीम पर गोलीबारी की. जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की. गोली लगने के बाद पहाड़िया को काबू कर लिया गया और उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. वह हथियार आपूर्ति सहित कई मामलों में वांछित था. आगे की जांच जारी है.

डीसीपी साउथ इस मामले पर दोपहर मे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.