दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में वांटेड अपराधी विकास बग्गा गिरफ्तार, आरोपी के पैर में लगी गोली

बदमाश ने मुठभेड़ के दौरान तीन गोलियां चलाई पुलिस टीम पर चलाई. जिसका जवाब देते हुए पुलिस ने दो गोलियां चलाई. जिसमें एक बदमाश के पैर पर लगी गई.  बदमाश दिल्ली और हरियाणा में कई मामलों में वांछित चल रहा था.

आरोपी को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया है. 
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर अनिल छिपी गैंग के मोस्ट वांटेड गुर्गे विकास बग्गा के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से 5 राउंड गोलियां चलाई गई हैं. जानकारी के अनुसार ये मुठभेड़ द्वारका डिस्ट्रिक स्पेशल स्टॉफ टीम और बदमाश के बीच हिरण कूदना गांव के पास हुई है. मोस्ट वांटेड बदमाश विकास बग्गा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार किया है. आरोपी को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती किया है. 

 मुठभेड़ के बाद हथियार आपूर्तिकर्ता गिरफ्तार

दिवाली की रात तैमूर नगर में गोलीबारी की घटना के मामले में वांछित एक व्यक्ति को दक्षिण पूर्व दिल्ली में पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस को सूचना मिली थी कि बीते पांच दिन से फरार हथियारों का आपूर्तिकर्ता तेजस उर्फ भरत (28) आस्था कुंज पार्क इलाके में है, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पुलिस टीम ने जब तेजस को रोकने की कोशिश की तो उसने उस पर गोली चला दी. एक हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी.” अधिकारी ने कहा कि पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में गोली चलाई, जो उसकी बाईं टांग में लगी. उन्होने कहा कि उसे काबू में करके इलाज के लिए तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, पुलिस को मुठभेड़ स्थल से देसी पिस्तौल, तीन कारतूस और दो खोखे मिले हैं.

