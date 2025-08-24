विज्ञापन
सात साल पहले 2 किलो सोना लेकर हुए थे फरार, दिल्‍ली पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही बंटी-बबली को धरा

क्राइम ब्रांच ने धारा 406, 420, 506, 120B, 34 IPC और IT Act की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की. जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद यह दंपति FIR दर्ज होने से पहले ही विदेश भाग गया था.

  • दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने सात साल पुराने फ्रॉड केस में पति-पत्नी को गिरफ्तार किया.
  • शरद धिंगरा और राखी धिंगरा ने महिला से सोने के सिक्के और निवेश के नाम पर पोस्ट डेटेड चेक लेकर धोखा दिया था,
  • आरोपियों ने महिला के परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाली बातें डालकर उसे डराया-धमकाया था.
नई दिल्‍ली:

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने 7 साल पुराने एक हाई-प्रोफाइल चीटिंग और प्रॉपर्टी फ्रॉड केस को सुलझाते हुए पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के नाम शरद धिंगरा (48 साल) और उनकी पत्नी राखी धिंगरा (45 साल) हैं, जो इंदरपुरी, दिल्ली के रहने वाले हैं. साल 2019 में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ढींगरा दंपति ने उसे शक्ति नगर में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फंसाया. 

महिला को थमाए पोस्‍ट डेटेड चेक 

इसी दौरान, दोनों ने महिला से 140 सोने के सिक्के और बिस्कुट (करीब 2 किलो सोना) यह कहकर ले लिए कि वे इसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे. महिला का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने उसे पोस्ट-डेटेड चेक भी दिए, लेकिन बाद में वे चेक बाउंस हो गए. जब महिला ने अपना पैसा वापस मांगा तो आरोपियों ने उल्टा उसके और उसके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें डालनी शुरू कर दीं. 

जारी हुआ था लुकआउट नोटिस 

क्राइम ब्रांच ने धारा 406, 420, 506, 120B, 34 IPC और IT Act की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की. जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद यह दंपति FIR दर्ज होने से पहले ही विदेश भाग गया था. दोनों ने जांच में सहयोग नहीं किया और कोर्ट से फरार घोषित कर दिए गए. पुलिस ने इनके खिलाफ LOC (लुकआउट सर्कुलर) भी जारी कर दिया था. 21 अगस्त 2025 को जैसे ही दोनों आरोपी अमृतसर एयरपोर्ट पर भारत लौटे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. 

पूछताछ में कबूला गुनाह 

इंटरोगेशन के दौरान दंपति ने माना कि उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर यह फ्रॉड किया और बाद में कानून से बचने के लिए विदेश भाग गए थे. अब पुलिस इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है. क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि जांच अभी जारी है और जल्द ही पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जाएगा. 

