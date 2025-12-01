दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में हाड़ कंपाने वाली सर्दी

उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तापमान गिरने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में नवंबर का महीना पिछले 5 वर्षों में सबसे ठंडा रहा है. जहां मासिक औसत न्यूनतम तापमान गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. नवंबर 2024 में औसत न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2023 में यह 12 डिग्री, 2022 में 12.3 डिग्री और 2021 में 11.9 डिग्री था. इस नवंबर में औसत अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 29.4 डिग्री सेल्सियस था. न्यूनतम अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में ठंडक महसूस हुई.

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में रविवार का दिन नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा. रविवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सबसे कम रहा. मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को कोहरे की संभावना भी जताई है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा. 1 दिसंबर से हल्का-हल्का कोहरे भी पड़ने लग जाएगा.

कश्मीर घाटी में बदला मौसम

दूसरी और कश्मीर घाटी के अधिकांश स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट आई है, जिससे इलाके में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. घाटी के प्रवेश द्वार माने जाने वाले काजीगुंड और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 3.4 और 4.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग, पर्यटन स्थल पहलगाम और गुलमर्ग में भी न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग ने कश्मीर घाटी में 10 दिसंबर तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है.

हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में चल रही शीतलहर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. लाहौल और स्पीति जिले के ताबो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शिमला के मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार अधिक ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी दर्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है. यहां का न्यूनतम तापमान शून्य से छह से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है जबकि केलांग, कुकुमसेरी, कल्पा में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 3.3 डिग्री, 3.1 डिग्री, 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. शिमला और धर्मशाला में भी न्यूनतम तापमान गिरने लगा है. जिसके चलते इन इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है.

उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में ठंडी और शुष्क पश्चिमी/उत्तर-पश्चिमी हवा के कारण ठंड बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार आनेवाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी. सुबह के समय कुछ जगहों पर कोहरा छा रहा.