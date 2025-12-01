विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में हाड़ कंपाने वाली सर्दी

कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे बने रहने के कारण शीतलहर और तेज हो गई है. इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ताबो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शिमला के मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार अधिक ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी दर्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में ठंड ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, कश्मीर-हिमाचल में हाड़ कंपाने वाली सर्दी
शिमला और धर्मशाला में न्यूनतम तापमान गिरने लगा है
  • दिल्ली-एनसीआर में पिछले पांच वर्षों में नवंबर का महीना सबसे ठंडा रहा है.
  • कश्मीर घाटी के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर तेज हो गई है.
  • हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में शीतलहर ने और तेज़ी पकड़ ली है और तापमान तेजी से गिरने लगा है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तापमान गिरने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में नवंबर का महीना पिछले 5 वर्षों में सबसे ठंडा रहा है. जहां मासिक औसत न्यूनतम तापमान गिरकर 11.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. नवंबर 2024 में औसत न्यूनतम तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि 2023 में यह 12 डिग्री, 2022 में 12.3 डिग्री और 2021 में 11.9 डिग्री था. इस नवंबर में औसत अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 29.4 डिग्री सेल्सियस था. न्यूनतम अधिकतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे दिन में ठंडक महसूस हुई.

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली में रविवार का दिन नवंबर का सबसे ठंडा दिन रहा. रविवार को अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम में सबसे कम रहा. मौसम विभाग ने दिल्ली में सोमवार को कोहरे की संभावना भी जताई है.

Latest and Breaking News on NDTV

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा. 1 दिसंबर से हल्का-हल्का कोहरे भी पड़ने लग जाएगा.

कश्मीर घाटी में बदला मौसम

Latest and Breaking News on NDTV

दूसरी और कश्मीर घाटी के अधिकांश स्थानों पर रात के तापमान में गिरावट आई है, जिससे इलाके में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है. मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.  घाटी के प्रवेश द्वार माने जाने वाले काजीगुंड और उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 3.4 और 4.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग, पर्यटन स्थल पहलगाम और गुलमर्ग में भी न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग ने कश्मीर घाटी में 10 दिसंबर तक मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है.

हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जारी

Latest and Breaking News on NDTV

हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में चल रही शीतलहर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है. लाहौल और स्पीति जिले के ताबो में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. शिमला के मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार अधिक ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी दर्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है. यहां का न्यूनतम तापमान शून्य से छह से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है जबकि केलांग, कुकुमसेरी, कल्पा में न्यूनतम तापमान क्रमश: शून्य से 3.3 डिग्री, 3.1 डिग्री, 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. शिमला और धर्मशाला में भी न्यूनतम तापमान गिरने लगा है. जिसके चलते इन इलाकों में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है.

उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप

उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में ठंडी और शुष्क पश्चिमी/उत्तर-पश्चिमी हवा के कारण ठंड बढ़ रही है. मौसम विभाग के अनुसार आनेवाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी. सुबह के समय कुछ जगहों पर कोहरा छा रहा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi-NCR Winter, Delhi-NCR Mausam, Delhi-NCR Cold Wave, Kashmir And Himachal Mausam
Get App for Better Experience
Install Now