ठंड के दिनों में वर्कआउट कैसे करें? सुबह उठकर कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, जानिए यहां

Winter Morning Workout: हेल्दी लाइफस्टाइल और बॉडी को फिट रखने के लिए सुबह-सुबह वर्कआउट करना बहुत अच्छा होता है. लेकिन सर्दियों के मौसम में आलस्य और रजाई से बाहर न निकलने की इच्छा के कारण अधिकतर लोग अपना वर्कआउट ही स्किप कर देते हैं. अगर आप भी इसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ठंड के दिनों में कैसे वर्कआउट करना चाहिए और ये भी जानेंगे कि सुबह-सुबह कौन सी एक्सरसाइज या एक्टीविटीज करनी चाहिए जिससे बॉडी फिट और ऊर्जावान रहे.

ठंड में कैसे करें वर्कआउट?

कम तापमान की वजह से मांसपेशियों (muscles) में सिकुड़न आ जाती है जिससे चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में आप जब भी सुबह वर्कआउट करें तो पहले 10-15 मिनट तक हल्की स्ट्रेचिंग या स्पॉट जॉगिंग जैसी एक्टीविटीज कर लें. इससे बॉडी का टेंपरेचर बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाएगा.

ठंड में वर्कआउट करने के लिए कॉटन के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए. दरअसल, ये कपड़े पसीना सोखकर आपको और भी ज्यादा ठंडा महसूस करा सकते हैं, परिणामस्वरूप आप बीमार भी पड़ सकते हैं. वर्कआउट के लिए आप सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर से बने कपड़े पहन सकते हैं. शरीर को गर्म रखने के लिए आप इसके ऊपर जैकेट या स्वेटशर्ट भी पहन सकते हैं.

गर्मियों की तरह सर्दियों में भी बॉडी को हाईड्रेट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है, लेकिन इससे बॉडी डिहाईड्रेट हो सकती है. सर्दियों में आप नियमित रूप से गुनगुना पानी पीते रहें.

ये मसल्स को मजबूत बनाए रखता है.

सर्दियों में इससे शरीर गर्म रहता है.

स्ट्रेस कम और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में फायदेमंद होता है.

शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए फायदेमंद.

हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मददगार.

बॉडी की कैलोरीज को कम करने में लाभदायक.

पैरों और कूल्हों के फैट को कम करने के लिए स्क्वाट्स फायदेमंद होते हैं.

चेस्ट और बाजुओं को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से पुश अप्स करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.