दिल्ली-एनसीआर में कब से शुरू होंगी सर्दियों की छुट्टियां, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

Delhi-NCR Winter Vacation: दिल्ली-एनसीआर के लोग फिलहाल सर्दी और पॉल्यूशन की दोहरी मार झेल रहे हैं. खासतौर पर उन लोगों को इस मौसम की मार सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है, जो रोजाना घर से बाहर निकलते हैं. इनमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं. बच्चों के स्कूल के चलते पेरेंट्स भी कुछ दिन के लिए दिल्ली से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए अब सभी को सर्दियों की छुट्टियों यानी विंटर वेकेशन का बेसब्री से इंतजार है. आइए जानते हैं कि दिल्ली और एनसीआर में कब से सर्दियों की छुट्टियां पड़ सकती हैं.

दिल्ली में कब से पड़ेंगी छुट्टियां?

दिल्ली की बात करें तो इस पूरे साल के हॉलिडे का कैलेंडर पहले ही जारी किया जा चुका था, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि क्रिसमस के दिन यानी 25 दिसंबर को दिल्ली के सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी. अब विंटर वेकेशन की बात करें तो इसमें थोड़ी देरी हो सकती है. दरअसल दिल्ली में दिसंबर के आखिर में ही प्री-बोर्ड परीक्षाएं होती हैं. इसीलिए महीने के आखिर तक स्कूल चलते हैं और इसके बाद ही छुट्टियां दी जाती हैं. हालांकि पॉल्यूशन और ठंड को देखते हुए पांचवीं तक के बच्चों को थोड़ी राहत दी जा सकती है.

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए कितने फॉर्म भरने चाहिए? जानें कहां होते हैं सबसे ज्यादा चांस

एनसीआर में कब शुरू होगा विंटर वेकेशन

दिल्ली के अलावा एनसीआर में रहने वाले छात्रों को भी सर्दियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार है. पिछले कुछ सालों के हिसाब से देखें तो यूपी में 20 दिसंबर के बाद से छुट्टियां पड़ सकती हैं. आमतौर पर ये छुट्टियां 20 से 31 दिसंबर तक होती हैं, जिसके बाद 1 जनवरी को स्कूल खुलते हैं. हालांकि अब तक इस साल को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. वहीं गुरुग्राम में रहने वाले बच्चों को भी इसी पैटर्न के हिसाब से छुट्टी मिल सकती है. आमतौर पर यहां भी दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में ही स्कूलों की छुट्टियां होती हैं.

पहले से कर लें तैयारी

क्योंकि दिसंबर के आखिर में ही तमाम स्कूलों की छुट्टियां होना लगभग तय है, ऐसे में अगर आप पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इसकी तैयारी पहले से कर लें. इन 10 दिनों की छुट्टियों में आप अपने गांव भी जा सकते हैं, जहां आपको साफ हवा और खिली हुई धूप सेकने को मिलेगी.