कोहरे के कहर से ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, देरी से चल रही ये गाड़ियां, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ती सर्दी अब लोगों के सफर को भी मुश्किल बना रही है. रास्ते में कई जगहों पर घना कोहरा और धुंध रेल पटरियों पर ऐसा पर्दा डाल रहे हैं कि ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई है. सुबह से ही कई यात्री स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि करीब तीन दर्जन ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से चल रही हैं. ट्रेन के लेट चलने से यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ गई है.

कौन सी ट्रेन कितनी देर से चल रही?

12417 प्रयागराज एक्सप्रेस – करीब 2 घंटे की देरी

12427 रीवा आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस – लगभग 1 घंटे की देरी

22436 नई दिल्ली-बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस – 32 मिनट की देरी

22415 वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस – करीब 36 मिनट की देरी

11841 गीता जयंती एक्सप्रेस – लगभग 2 घंटे की देरी

14242 नौचंदी एक्सप्रेस – करीब 4 घंटे की देरी

13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस – चौंकाने वाली 11 घंटे 30 मिनट की देरी

दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ने लगी ठंड दिल्ली सहित लगभग पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम बढ़ना शुरू हो चुका है. नतीजतन अब कोहरा और धुंध भी घना होता जा रहा है. आज सुबह के घने कोहरे (Dense Fog) ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है. दिनभर चलने वाली ठंडी हवाओं ने भी राजधानी के पारे को लुढ़का दिया. राजधानी में तो ठंड के साथ प्रदूषण (Pollution) भी खतरनाक हो चला है. अभी ठंड में और इजाफा होने की उम्मीद है. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ठंड परेशान कर रही है.

मौसम में दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज

गुरुवार इस मौसम में दिसंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान सामान्य से 2.1 डिग्री कम 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा. IMD के अनुसार, इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम (दिन का) तापमान चार दिसंबर को 23.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि तीसरा सबसे कम अधिकतम तापमान नवंबर में 24.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इसकी तुलना में पिछले साल दिसंबर में दर्ज किया गया सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस था.

ये भी पढ़ें : यूपी, बिहार वाले सावधान! 2 दिन घना कोहरा, दिल्ली भी कोहरे की सफेद चादर में लिपटी

IMD के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों में दिसंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 31 दिसंबर 2023 को 15.9 डिग्री सेल्सियस, 26 दिसंबर 2022 को 15.6 डिग्री सेल्सियस और 26 दिसंबर 2021 को 18 डिग्री सेल्सियस रहा था. मौसम विभाग ने बताया कि इस बीच न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक नौ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए शहर में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें सुबह के समय घने कोहरे की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है