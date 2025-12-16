Weather LIVE Updates for Major Cities: उत्तर भारत में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है. मंगलवार की सुबह राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक कोहरे की मोटी चादर छाई रही. दृश्यता (Visibility) बेहद कम होने के कारण कई जगह सड़क हादसे की खबरें सामने आई हैं.
यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण टक्कर, कई वाहनों में लगी आग
मंगलवार सुबह मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि अचानक विज़िबिलिटी कम होने से 7 बस और 3 कारें आपस में भिड़ गईं. टक्कर के बाद कई वाहनों में आग भी लग गई.
घटना में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, वहीं कई यात्री जख्मी हुए हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है.
यूपी में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें
यूपी के ज़्यादातर जिलों- लखनऊ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने और हवा का रुख पछुआ होने के कारण कोहरे की तीव्रता बढ़ी है. पिछले 2–3 दिनों में हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ गई है. ट्रेन संचालन और बस सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है.
दिल्ली की हवा फिर ‘बेहद ख़राब', कई इलाकों में AQI 430 के पार
राजधानी में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी गंभीर बना हुआ है. CPCB के अनुसार,
- वज़ीरपुर- 434
- जहांगीरपुरी- 430
- आनंद विहार, अशोक विहार- Severe श्रेणी
दिल्ली-एनसीआर के ज़्यादातर स्टेशन ‘सीवियर' कैटेगरी में दर्ज किए गए. विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान गिरने और हवा ठहरने से प्रदूषण जमीन के पास जम रहा है.
हिमाचल में बर्फबारी: लाहौल-स्पीति का शिंकुला दर्रा सफेद चादर से ढका
हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है. लाहौल की ऊंची चोटियों, बारालाचा, कुंजुम पास और शिंकुला दर्रा पर रविवार को हल्की बर्फबारी दर्ज की गई.
शिंकुला दर्रे की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर के बीच पर्यटक मस्ती करते दिख रहे हैं. बर्फबारी के बाद घाटी के नजारे बेहद खूबसूरत लेकिन ठंड बेहद कड़ाके की है.
Weather Live updates: IGI एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द, 82 फ्लाइट में देरी
कोहरे के कहर का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि दिल्ली एयरपोर्ट पर भी उड़ानों को रद्द किया गया है. फ्लाइटराडार 24 के अनुसार, IGI एयरपोर्ट अभी 3 उड़ानों को रद्द किया गया है. जबकि 82 विमान देरी से संचालित हो रहे हैं.
मुथरा एक्सप्रेसवे हादसे में 4 लोगों की मौत
🔴 #BREAKING | मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, 7 बसों और 3 कारों में टक्कर के बाद लगी आग, 4 लोगों की मौत pic.twitter.com/QDhrYdoGwg— NDTV India (@ndtvindia) December 16, 2025
मथुरा में भीषण सड़क हादसा
मथुरा में मंगलवार सुबह भीषण रोड एक्सीडेंट हुआ है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे में कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं. सात बसों और तीन कारों में ये भयानक टक्कर हुई. सुबह के वक्त जब यात्री बसों में सो रहे थे, तभी ये रोड एक्सीडेंट हुआ. भिड़ंत इतनी तेज थी कि उनमें से कई वाहनों में आग लग गई. हादसे में चार लोगों की जलकर मौत हो गई है. हादसे में घायल कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि 25 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस टीमें, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू कराया.
Weather Live updates: कोहरे के चलते घंटों लेट हुईं ट्रेनें
दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में घना कोहरा है. सुबह से ही कोहरे का भारी असर देखने को मिल रहा है. खाली इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रिपोर्ट की गई है. विजिबिलिटी घटने से ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है. दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं. अब तक 20 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं.
- 12417 प्रयागराज एक्सप्रेस- 3 घंटे 31 मिनट लेट
- 22436 नई दिल्ली-बनारस वंदे भारत- 1.5 घंटे देरी से रवाना
- 12427 रीवा-आनंद विहार सुपरफास्ट- 4 घंटे 30 मिनट लेट
- 14163 संगम एक्सप्रेस- 1.5 घंटे की देरी
- 12559 शिवगंगा एक्सप्रेस- 3 घंटे 4 मिनट की देरी
- 12309 नई दिल्ली तेजस राजधानी- लगभग 3 घंटे लेट
नोट: कोहरे का असर बढ़ने से रेल संचालन दिनभर प्रभावित रहने की संभावना है.