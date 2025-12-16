Weather LIVE Updates for Major Cities: उत्तर भारत में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है. मंगलवार की सुबह राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक कोहरे की मोटी चादर छाई रही. दृश्यता (Visibility) बेहद कम होने के कारण कई जगह सड़क हादसे की खबरें सामने आई हैं.

यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण टक्कर, कई वाहनों में लगी आग

मंगलवार सुबह मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण बड़ा हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि अचानक विज़िबिलिटी कम होने से 7 बस और 3 कारें आपस में भिड़ गईं. टक्कर के बाद कई वाहनों में आग भी लग गई.

घटना में कई लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, वहीं कई यात्री जख्मी हुए हैं. राहत और बचाव कार्य जारी है.

यूपी में घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

यूपी के ज़्यादातर जिलों- लखनऊ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने और हवा का रुख पछुआ होने के कारण कोहरे की तीव्रता बढ़ी है. पिछले 2–3 दिनों में हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ गई है. ट्रेन संचालन और बस सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है.

दिल्ली की हवा फिर ‘बेहद ख़राब', कई इलाकों में AQI 430 के पार

राजधानी में ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी गंभीर बना हुआ है. CPCB के अनुसार,

वज़ीरपुर- 434

जहांगीरपुरी- 430

आनंद विहार, अशोक विहार- Severe श्रेणी

दिल्ली-एनसीआर के ज़्यादातर स्टेशन ‘सीवियर' कैटेगरी में दर्ज किए गए. विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान गिरने और हवा ठहरने से प्रदूषण जमीन के पास जम रहा है.

हिमाचल में बर्फबारी: लाहौल-स्पीति का शिंकुला दर्रा सफेद चादर से ढका

हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है. लाहौल की ऊंची चोटियों, बारालाचा, कुंजुम पास और शिंकुला दर्रा पर रविवार को हल्की बर्फबारी दर्ज की गई.

शिंकुला दर्रे की नई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बर्फ की सफेद चादर के बीच पर्यटक मस्ती करते दिख रहे हैं. बर्फबारी के बाद घाटी के नजारे बेहद खूबसूरत लेकिन ठंड बेहद कड़ाके की है.