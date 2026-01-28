पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश: IMD का 'ऑरेंज अलर्ट', अगले 48 घंटे भारी!

जनवरी के अंत में उत्तर भारत के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिसने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हिमालयी राज्यों में जहां भारी हिमपात हो रहा है, वहीं दिल्ली-एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में बारिश और बादलों ने डेरा डाल लिया है. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जो आने वाले 48 घंटों में भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी दे रहा है.

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का आलम यह है कि श्रीनगर से लेकर शिमला और केदारनाथ तक सड़कें सफेद चादर से ढंक गई हैं. भारी हिमपात के कारण कई नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं और बिजली आपूर्ति ठप हो गई है. उत्तराखंड और हिमाचल में पर्यटकों को ऊंचाई वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पहाड़ों पर हो रही इस हलचल का सीधा असर मैदानी इलाकों के तापमान पर पड़ रहा है.

अगले 48 घंटे भारी: इन राज्यों में 'ऑरेंज अलर्ट'

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी वर्षा और भारी हिमपात (Snowfall) की संभावना है. वहीं, मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज 'पीक एक्टिविटी' रहेगी. इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाओं के झोंके चलने की चेतावनी दी गई है.

दिल्ली-NCR में बारिश और तापमान का खेल

दिल्ली-एनसीआर में बुधवार, 28 जनवरी को भी मंगलवार की तरह आसमान में घने बादल छाए रहने की प्रबल संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, बादलों की इस लुकाछिपी के बीच अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5°C की भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठिठुरन एक बार फिर बढ़ जाएगी.

कोहरे और कोल्ड-डे का संकट

पंजाब, पूर्वी मध्य प्रदेश और मेघालय में भी घना कोहरा छाया रहा. हिमाचल प्रदेश में 'कोल्ड डे' (Cold Day) की स्थिति बनी हुई है, जबकि कल पंजाब और हरियाणा में 'कोल्ड वेव' (शीतलहर) चलने की संभावना है.

मध्य भारत और गुजरात का हाल

सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में भी अगले दो दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होगी. गुजरात में भी 24 घंटों के भीतर 3 से 5 डिग्री तक पारा गिर सकता है. 28 जनवरी से कोहरे की एक नई परत विकसित होगी जो बिहार और छत्तीसगढ़ तक असर दिखाएगी.

हिमस्खलन की चेतावनी जारी

उत्तराखंड में बदरीनाथ और केदारनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी होने के बाद मंगलवार को हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गयी है . एक सप्ताह से भी कम समय में प्रदेश में दूसरी बार हिमपात हुआ है .

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिलों को सतर्क कर दिया है.

राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई जगहों पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मंगलवार सुबह बारिश हुई और सर्द हवाओं से ठंडक बढ़ गई. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग के कुछ भागों में बारिश हो सकती है. आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने का अनुमान है. राजधानी जयपुर के कई इलाकों सहित अनेक स्थानों पर मंगलवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई.