बिहार में कोल्ड ड्रिंक से भरा ट्रक पलटा तो लूटने में जुट गए लोग

बिहार के मोकामा-बख्तियारपुर फोरलेन पर बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढना गांव के पास मंगलवार को बड़ा सड़क हादसा टल गया. ठंडे पेय पदार्थ की बोतलों से भरी एक ट्रक दो वाहनों को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में सड़क की रेलिंग तोड़ते हुए बीचों-बीच जाकर फंस गई. हादसे के बाद ट्रक में रखे सैकड़ों बोतल सड़क पर बिखर गए, जबकि कई कार्टून नीचे गिर गए. नीचे गिरे बोतलों को आसपास के ग्रामीण उठाकर मौके से फरार हो गए.

सूत्रों के अनुसार, ट्रक औरंगाबाद के नवीनगर से स्प्राइट की बोतलें लोड करके पूर्णिया जा रही थी. इसी दौरान बेढना के पास सामने अचानक दो वाहन आने से चालक ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़कर बीच में अटक गई. घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन ट्रक को भारी क्षति पहुंची है.

घटना की जानकारी मिलते ही बाढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने क्रेन बुलवाकर ट्रक को साइड में हटवाया, जिससे सड़क पर यातायात दोबारा शुरू हो सका. ट्रक में सैकड़ों कार्टून लदे थे, जिनमें से करीब पचास कार्टून नीचे गिरकर टूट गए या ग्रामीणों द्वारा उठा लिए गए.

कुछ देर तक सड़क पर अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि दुर्घटना की स्थिति में गिरा सामान उठाने के बजाय प्रशासन की मदद करें, ताकि राहत और जांच कार्य सुचारू रूप से चल सके.

गोविंद कुमार की रिपोर्ट

