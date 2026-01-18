विज्ञापन
घना कोहरा, AQI 450 पार और भीषण ठंड... दिल्‍ली एनसीआर पर मौसम का ट्रिपल अटैक

दिल्‍ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण खतरनाक स्‍तर तक बढ़ गया है. एक्‍यूआई लेवल कई एरिया में 450 के पार पहुंच गया है. ऐसे में दिल्‍ली में फिर से ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं.

नई दिल्‍ली:

घना कोहरा और भीषण ठंड के बीच वायु प्रदूषण का स्‍तर (AQI) 400 पार, दिल्‍ली एनसीआर के लोगों पर मौसम का रविवार को ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है. घने कोहरे के बीच बढ़ते वायु प्रदूषण ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दिल्‍ली में एक्यूआई के खतरनाक रूप से ‘गंभीर+' श्रेणी में पहुंचने पर ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं. रविवार को सुबह 6 बजे दिल्‍ली का औसत एक्‍यूआई लेवल 437 रिकॉर्ड किया गया. दिल्‍ली में सबसे ज्‍यादा एक्‍यूआई आनंद विहार पर 489 दर्ज किया गया है. इसके इलावा कई इलाकों में एक्‍यूआई लेवल 450 के पार पहुंचा हुआ है.  

दिल्‍ली में कब मिलेगी प्रदूषण से राहत?

दिल्‍ली में एक्‍यूआई लेवल 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया है. समीर ऐप के अनुसार, सुबह 6 बजे आनंद विहार में एक्‍यूआई लेवल 489 दर्ज किया गया. वहीं, अशोक विहार में 459, बवाना में 461, बुराड़ी में 450, चांदनी चौक में 463, जवाहरलाल नेहरू में 460, द्वारका में 473, मुंडका में 480, नेहरू नगर में 465, नॉर्थ कैंपस में 463 एक्‍यूआई लेवल दर्ज किया गया है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्‍ली में आज और आने वाले दिनों में बारिश होने का अनुमान है. अगर बारिश होती है, तो प्रदूषण के स्‍तर में कुछ कमी आ सकती है. 

AQI में आया उछाल, ग्रैप-4 लागू

इससे पहले दिल्‍ली में शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का एक्यूआई 400 दर्ज किया गया था, जो ‘बहुत खराब' श्रेणी में आता है. हालांकि, महज चार घंटे में यह बढ़कर 428 तक पहुंच गया, जो ‘सीवियर+' श्रेणी (450 से ऊपर) की दहलीज के बेहद करीब है. अधिकारियों के अनुसार, एक्यूआई में इस तेज उछाल के पीछे पश्चिमी विक्षोभ, प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियां और प्रदूषकों के फैलाव की कमी प्रमुख कारण हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप-समिति ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सर्वसम्मति से एहतियाती कदम के तौर पर स्टेज-IV उपाय लागू करने का फैसला लिया गया है.

ग्रैप-4 में क्‍या-क्‍या है बंद

ग्रैप-IV के प्रतिबंधों के तहत, दिल्ली में गैर-बीएस-VI और दिल्ली पंजीकरण रहित वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है. गैर-जरूरी ट्रकों की एंट्री भी रोक दी गई है. हालांकि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले और सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक या बीएस-VI डीजल जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले ट्रकों को छूट दी गई है. निर्माण (कंस्ट्रक्शन व डेमोलिशन) गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसमें हाईवे, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी शामिल हैं.

क्‍या दिल्‍ली के स्‍कूलों में होगी ऑनलाइन क्‍लास 

संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार और एनसीआर के राज्य कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 तक की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर सकते हैं. बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को देखते हुए कक्षा 10 और 12 को आमतौर पर इस व्यवस्था से छूट दी गई है. सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को सलाह दी गई है कि कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए. ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए अलग-अलग समय (स्टैगर्ड टाइमिंग) भी लागू की जा सकती है.

