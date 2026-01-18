विज्ञापन

GRAP-4 और शीतलहर के बीच क्या 19 जनवरी को खुलेंगे दिल्ली-एनसीआर के स्कूल? जान लीजिए जवाब

Delhi-NCR School Open: दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 लागू होने के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूलों का क्या होगा. पेरेंट्स इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि स्कूल खुलेंगे या फिर ऑनलाइन ही क्लासेस चलाई जाएंगीं.

दिल्ली-एनसीआर में स्कूल खुलेंगे या नहीं

Delhi-NCR School Open: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए एक बार फिर ग्रैप-4 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिनमें कई चीजों पर पूरी तरह या आंशिक रूप से पाबंदी लगाई जाती है. इसमें कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से रोक दिया जाता है और  पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों की एंट्री भी बंद हो जाती है, हालांकि स्कूलों को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है. विंटर वेकेशन के बाद सोमवार 19 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर कंफ्यूजन है कि क्या दिल्ली-एनसीआर में स्कूल खुलेंगे या फिर उन्हें बंद रखा जाएगा. आइए जानते हैं कि दिल्ली-एनसीआर में स्कूलों को लेकर क्या अपडेट है और किन राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं. 

दिल्ली-एनसीआर में खुलेंगे स्कूल?

दिल्ली सरकार की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि राजधानी में ज्यादातर स्कूल 18 जनवरी तक बंद थे. अब 19 जनवरी को स्कूलों को खोला जाएगा. ग्रैप-4 में स्कूलों को बंद रखने या फिर हाइब्रिड मोड में चलाने की सलाह भी दी जाती है, जिसे आमतौर पर सरकार मानती है और स्कूलों को ऑनलाइन मोड में चलाया जाता है. दिल्ली में पिछले दो महीने में कई बार ऐसा हो चुका है. ऐसे में एक बार फिर 5वीं या फिर 8वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का विचार किया जा सकता है. 

बच्चों को पॉल्यूशन से मिलेगी राहत?

दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के मतलब है कि पॉल्यूशन का लेवल 450 से ज्यादा पहुंच चुका है. एक्यूआई इससे कम होने पर ग्रैप-3 लागू किया जाता है. ग्रैप का मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, यानी इसमें पॉल्यूशन से लोगों को बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाते हैं. खतरनाक प्रदूषण का असर ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा होता है, ऐसे में स्कूलों को इस दौरान बंद रखने की सलाह दी जाती है. फिलहाल ये सवाल बरकरार है कि दिल्ली-एनसीआर में बच्चों को राहत दी जाएगी या नहीं. 

ज्यादातर राज्यों में खुल रहे हैं स्कूल

शीतलहर और कोहरे के चलते तमाम राज्यों में स्कूलों को बंद रखा गया था. नोएडा समेत यूपी के कई जिलों में 18 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था, जिसमें 8वीं तक के बच्चों को राहत दी गई थी. हालांकि अब 19 जनवरी यानी सोमवार से स्कूल खोले जा रहे हैं, फिलहाल छुट्टी बढ़ाने को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है. इसी तरह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार और बाकी राज्यों में भी छुट्टियों के बाद स्कूल खुल रहे हैं. 

