दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज भी बंद, राजीव चौक, ITO , मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट शामिल, पढ़ें DMRC एडवाइजरी

Delhi Metro News Today: दिल्ली मेट्रो के 18 स्टेशन आज भी बंद हैं. इसमें राजीव चौक, ITO , मंडी हाउस और सुप्रीम कोर्ट जैसे स्टेशन शामिल हैं. डीएमआरसी ने लगातार चौथे दिन ये बड़ा फैसला लिया है. सुबह 7.30 बजे से ये आदेश प्रभावी रहेगा. इस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) का कहना है कि सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है. दिल्ली मेट्रो के स्टेशन बंद होने से पिछले कुछ दिनों में ऑफिस कर्मचारियों, छात्रों और रोजाना कारोबार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है.
1. लोक कल्याण मार्ग
2. राजीव चौक
3. पटेल चौक
4. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
5. बाराखंभा रोड
6. सुप्रीम कोर्ट
7. सेवा तीर्थ
8. जनपथ
9. मंडी हाउस
10. केन्द्रीय सचिवालय
11. आईटीओ
12. दिल्ली गेट
13. इंद्रप्रस्थ
14. खान मार्केट
15. जोर बाग
16. शिवाजी स्टेडियम
17. झंडेवालान
18. नई दिल्ली
Service Update— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 24, 2026
Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (25th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat.
1. Lok Kalyan Marg
2. Rajiv Chowk
3.…
यात्रियों का कहना है कि उन्हें ऑफिस पहुंचने के लिए रोजाना कैब, ऑटो पर 400-500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. आज से वीकेंड होने के कारण भी शनिवार-रविवार को भी दिक्कतें बढ़ेंगी. राजीव चौक, मंडी हाउस जैसे इंटरचेंज पर लोगों को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं.
#WATCH | Delhi | DMRC announced yesterday that 18 metro stations will remain closed today from 07.30 AM onwards until further notice due to heightened security concerns amid the ongoing protests at Jantar Mantar.— ANI (@ANI) July 25, 2026
Visuals from the RK Ashram Marg metro station. pic.twitter.com/IUzxViZAIt
मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ के आसपास तमाम ऑफिस भी हैं. सरकारी मंत्रालय और विभाग के कर्मचारी जो रोजाना दफ्तर जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. सेवा तीर्थ, जहां प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य सरकारी विभाग हैं, वहां भी स्टेशन बंद हैं. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री भी मेट्रो स्टेशन बंद होने से परेशान हैं.
उधर, जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए हैं. इन्हें मोटी चेनों से जोड़ा गया है और वेल्डिंग की गई है, ताकि इन्हें हिलाया डुलाया नहीं जा सके.
Wow, now the New Delhi Metro station is also closed. How and what will someone do if they have to catch the train? New Delhi Railway Station is already chaotic these days, with a 1 km-long line. pic.twitter.com/PfGwpoNdUf— Abhishek Anand Tiwari (@MAbhishekAnand) July 24, 2026
नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने से यात्रियों को थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पहुंचने को कहा गया है. स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों का कहना है कि वो 30-40 रुपये में अपने घर या ऑफिस तक पहुंच जाते थे, लेकिन अब भारी खर्च करना पड़ रहा है.
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