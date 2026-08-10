15 अगस्‍त को मनाए जाने वाले स्‍वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर के प्रमुख एयरपोर्ट्स और रेलवे स्‍टेशनों पर सुरक्षा व्‍यवस्‍था कड़ी कर दी गई है. आजाद की वर्षगांठ के जश्न और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए देश के सभी प्रमुख एयरपोर्ट, मेट्रो स्‍टेशनों और रेलवे स्‍टेशनों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. ऐसे में रेलवे की ओर से और अलग-अलग एयरलाइंस की ओर से एडवायजरी जारी की गई है. इन दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि जिन लोगों को ट्रेन, मेट्रो या फ्लाइट से सफर करना हो, वो अन्‍य दिनों की अपेक्षा थोड़ा ज्‍यादा पहले स्‍टेशन और एयरपोर्ट पहुंचे.

एडवायजरी में कहा गया है कि 15 अगस्त को देखते हुए मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और इसलिए सिक्‍योरिटी चेकिंग यानी सुरक्षा जांच में समय लग सकता है.

13 से 16 अगस्‍त तक रेलवे स्‍टेशनों पर कड़ी चेकिंग

रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर रेलवे ने एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी. 13 से 16 अगस्त तक रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा जांच पहले से ज्यादा सख्त रहेगी, इसलिए यात्री अतिरिक्त समय लेकर स्टेशन पहुंचे.

कहा गया है कि सुरक्षा जांच में ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए ट्रेन पकड़ने के लिए समय से पहले पहुंचें. यात्रियों से सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की गई है. सुरक्षा जांच के दौरान धैर्य रखने और निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है.

20 अगस्‍त तक समय से काफी पहले पहुंचे एयरपोर्ट

दूसरी ओर एयर इंडिया ने भी एडवायजरी जारी कर अपील की है. अगर आप 10 अगस्त से 20 अगस्त 2026 के बीच हवाई यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है. सुरक्षा एजेंसियों और विमानन अधिकारियों ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी निर्धारित उड़ान से काफी पहले एयरपोर्ट पहुंचें.

एनहांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स यानी बढ़ी हुई सुरक्षा व्यवस्था के चलते टर्मिनल में प्रवेश से लेकर बोर्डिंग गेट तक पहुंचने की प्रक्रिया में सामान्य दिनों के मुकाबले अधिक समय लग सकता है. गहन चेकिंग और अन्य एयरपोर्ट औपचारिकताओं (Formalities) के कारण यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की जल्दबाजी या परेशानी से बचा जा सके.

एयरपोर्ट प्राधिकरण और एयरलाइंस ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और अपनी यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए तय समय से पहले पहुंचकर सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें.