दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को क्यों भेज दिया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस चीन के एक एआई वॉयस जनरेशन प्लेटफॉर्म की दायर याचिका पर जारी किया गया है. हाईकोर्ट ने नोटिस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी. याचिका में सलमान खान के निजी अधिकारों की रक्षा करने को लेकर हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने की मांग की गई है. याचिका में उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर के अंतरिम आदेश को पलटने की मांग की गई है. हाईकोर्ट ने सलमान खान की आवाज और पहचान के उपयोग पर रोक लगा दी थी. याचिकाकर्ता चीन की एक एआई वॉयस जनरेशन प्लेटफॉर्म है. उस प्लेटफॉर्म का मुख्य कारोबार किसी भी शख्सियत का वॉयस मॉडल तैयार करना है.

इससे पहले सलमान खान और कई अन्य बॉलीवुड अभिनेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI से बनाई गई आवाज के इस्तेमाल और उनके नाम का दुरुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाने के मामलों में निजता अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, सलमान खान ऐसा करने वाले पहले बॉलीवुड एक्टर नहीं हैं. इससे पहले हीरोइन ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अक्षय कुमार, करण जौहर, जैकी श्रॉफ समेत कई शख्सियत अपने प्राइवेसी राइट की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं.

