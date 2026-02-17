90 वर्षीय दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं, जिनसे मिलने उनके परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें सलमान खान को अस्पताल से निकलते हुए देखा जा सकता है. जबकि पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सलीम खान के बड़े दामाद अतुल अग्निहोत्री भी अस्पताल ससुरजी से मिलने जाते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा सलीम खान की हेल्थ से जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं.

सलमान खान हेल्थ अपडेट लाइव | Salman Khan Health LIVE Update

पीटीआई के मुताबिक, सलीम खान अस्पताल में 17 फरवरी की सुबह एडमिट हुए थे. वहीं उन्हें इंटेसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में रखा गया है, जिसके चलते अस्पताल में सलीम खान की बेटी अलवीरा खान, दामाद अतुल अग्निहोत्री और पोते अयान अग्निहोत्री भी मशहूर स्क्रीनराइटर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे. सलीम खान की गोद ली हुई बेटी अर्पिता खान के पति, एक्टर आयुष शर्मा को भी हॉस्पिटल में देखा गया है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलीम खान, जो अपने पुराने पार्टनर जावेद अख्तर के साथ शोले, हाथी मेरे साथी, जंजीर और मिस्टर इंडिया जैसी मशहूर फिल्में लिखने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 24 नवंबर, 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाया था.