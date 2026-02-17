90 वर्षीय दिग्गज स्क्रीनराइटर सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं, जिनसे मिलने उनके परिवार के सदस्य पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें सलमान खान को अस्पताल से निकलते हुए देखा जा सकता है. जबकि पैपराजी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में सलीम खान के बड़े दामाद अतुल अग्निहोत्री भी अस्पताल ससुरजी से मिलने जाते हुए दिख रहे हैं. इसके अलावा सलीम खान की हेल्थ से जुड़े अपडेट सामने आ रहे हैं.
पीटीआई के मुताबिक, सलीम खान अस्पताल में 17 फरवरी की सुबह एडमिट हुए थे. वहीं उन्हें इंटेसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में रखा गया है, जिसके चलते अस्पताल में सलीम खान की बेटी अलवीरा खान, दामाद अतुल अग्निहोत्री और पोते अयान अग्निहोत्री भी मशहूर स्क्रीनराइटर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे. सलीम खान की गोद ली हुई बेटी अर्पिता खान के पति, एक्टर आयुष शर्मा को भी हॉस्पिटल में देखा गया है.
जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सलीम खान, जो अपने पुराने पार्टनर जावेद अख्तर के साथ शोले, हाथी मेरे साथी, जंजीर और मिस्टर इंडिया जैसी मशहूर फिल्में लिखने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 24 नवंबर, 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाया था.
सलीम खान को मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया. IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, सलीम खान को शरीर में सूजन (स्वेलिंग) की शिकायत थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी में रखने का फैसला लिया. उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य तुरंत अस्पताल पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, सलमान खान मढ़ इलाके में चल रही शूटिंग को बीच में छोड़ सीधे अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है. फिलहाल स्थिति स्थिर बताई जा रही है.
सलमान खान 60 साल के हैं और अभी तक कुंवारे हैं. फैंस अक्सर पूछते हैं कि भाईजान ने शादी क्यों नहीं की? इस सवाल का जवाब उनके पिता सलीम खान ने एक पुराने इंटरव्यू में दिया था. इस इंटरव्यू में उन्होंने बेटे सलमान खान के बारे में कई ढेर सारी बातें की थीं, जो फैंस को हैरान कर सकती हैं.
सलमान खान, अलवीरा अग्निहोत्री, अतुल अग्निहोत्री के बाद सलीम खान के छोटे दामाद आयुष शर्मा लीलावती अस्पताल पहुंचते हुए नजर आए.
सलमान खान का पिता सलीम खान से गहरा रिश्ता है. वह एक-दूसरे के बेहद करीब हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि बेटे का करियर बनाने के लिए सलीम खान ने झूठी खबर तक दे दी थी. जी हां हम बात कर रहे हैं फिल्म मैंने प्यार किया की, जो 90 के दशक में पॉपुलर फिल्म है, जो आज भी नई जैसी ही लगती है. डायरेक्टर सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित यह फिल्म सलमान खान और भाग्यश्री दोनों के करियर के लिए हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने दोनों को रातोंरात सुपरस्टार बना दिया. लेकिन इसके बावजूद सलमान को जब 1 साल तक कोई काम नहीं मिला तो उनके पिता सलीम खान ने मैग्जीन में बेटे के लिए झूठी खबर छपवा दी थी. इसका असर ये हुआ कि फिल्म मेकर सलमान को अप्रोच करने लगे.
सलीम खान खान लीलावती अस्पताल में एडमिट हैं. जहां उनकी बेटी अलवीरा अग्निहोत्री भी चेहरे पर मास्क लगाए अस्पताल की ओर कार से निकलते हुए भागते हुए नजर आई.
सलीम खान की बेटी अलवीरा अग्निहोत्री के पति अतुल अग्निहोत्री भी अस्पताल पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सलमान खान अस्पताल में पापा सलीम खान से मिलने पहुंचे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. वहीं फैंस भी भाईजान को देख परेशान नजर आ रहे हैं.
सलीम खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट हुए हैं. पीटीआई के मुताबिक, दिग्गज राइटर को आईसीयू में रखा गया है. हालांकि अभी परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है.