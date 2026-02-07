Gold-Silver Price Today Live Updates: अगर आप आज यानी 16 फरवरी 2026 को सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ताजा रेट पर नजर रखना जरूरी है.सोने-चांदी के भाव में एक बार फिर गिरावट (Gold Silver crash) है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना ₹1.55 लाख से नीचे आ गया है, वहीं चांदी की कीमत ₹7,000 से ज्यादा गिरकर ₹2,36,908 प्रति किलो के स्तर पर आ गई है. निवेशक एक बार फिर खरीदारी के प्रॉफिट बुकिंग करते दिख रहे हैं. बीते दिन मार्च एक्सपायरी वाली चांदी ₹7,280 (3.08%) की बड़ी बढ़त के साथ ₹2,43,715 प्रति किलो पर पहुंच गई था. वहीं,अप्रैल एक्सपायरी वाला सोना ₹2,819 (1.84%) महंगा होकर ₹1,55,655 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया था. सोने-चांदी कीमतों में अचानक तेजी और गिरावट ने खरीदारों को सोच में डाल दिया है कि क्या सोने-चांदी के भाव (Sone Chandi Ka Bhav) फिर से अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या मुनाफावसूली (Profit Booking) की वजह से फिर से नीचे आएंगे.

इस लाइव ब्लॉग में हम आपको पल-पल की जानकारी देंगे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में सोने-चांदी के रेट क्या चल रहे हैं.आपके शहर में क्या है 22K और 24K सोने का भाव? क्या आज सोने-चांदी की खरीदारी करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? जानिए एक्सपर्ट्स की राय, निवेश की सही सलाह और कमोडिटी मार्केट के ताजा अपडेट्स...

Gold, Silver Rate Today, 16 February 2026 UPDATES (आज सोने-चांदी का ताजा भाव)