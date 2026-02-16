IND vs PAK: पाकिस्तान में कुछ ऐसे मना भारत की जीत का जश्न, अफगानिस्तान में भी झूमे फैंस, वीडियो जीत रहा दिल

Team India Win vs PAK Calebrated in Baloch and Afghanistan: भारत ने पाकिस्तान को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में 61 रन से रौंदकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर-8 में प्रवेश कर लिया है. भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 29 रन से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद नामीबिया को 93 रन से रौंदा. अब भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अपना अंतिम लीग मैच खेलेगी.

अफगानिस्तान में भारत की जीत का जश्न

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत द्वारा पाकिस्तान को 61 रनों से करारी शिकस्त देने के बाद सीमा पार के नजारों ने महफिल लूट ली है. जहां पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है, वहीं भारत की जीत का जश्न पाकिस्तान के बलूच में और साथ ही अफगानिस्तान में भी मनाया. बलोच में फैंस ने भारत की जीत का जश्न डांस करते हुए मनाया.

Baloch in Pakistan celebrate India thrashing Pakistan at the T20 World Cup. pic.twitter.com/SK2HiJK5Jx — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 15, 2026

वही अफगानिस्तान में फैंस बहुत जोश में नजर आये सड़कों पर उतर कर जमकर जश्न मनाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है.

Afghans celebrate after India thrashed Pakistan in the T20 World Cup in Srilanka. pic.twitter.com/5Azdx0d9Dd — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 15, 2026

मैच की बात करें तो रविवार को खेले गए मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम इंडिया को महज 1 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (0) के रूप में बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाल लिया. ईशान ने तिलक वर्मा (25) के साथ 46 गेंदों में 87 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 88 के स्कोर तक पहुंचा दिया. ईशान 40 गेंदों में 3 छक्कों और 10 चौकों के साथ 77 रन बनाकर आउट हुए.

यहां से कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिलक वर्मा के साथ तीसरे विकेट के लिए 38 रन, जबकि शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 33 रन जुटाए. सूर्या 29 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शिवम दुबे ने 27 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. रिंकू सिंह ने 4 गेंदों में 11 रन की नाबाद पारी खेली. पाकिस्तान की तरफ से सईम अयूब ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक ने 1-1 विकेट निकाला.

इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम 18 ओवरों में 114 रन पर सिमट गई. पाकिस्तान को पारी की चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान (0) के रूप में बड़ा झटका लगा. उस समय तक पाकिस्तान का खाता भी नहीं खुल सका था. इसके बाद टीम ने 13 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए.

यहां से उस्मान खान ने बाबर आजम (5) के साथ चौथे विकेट के लिए 21 रन जुटाए, जबकि शादाब खान (14) के साथ 39 रन की साझेदारी की, लेकिन 73 के स्कोर पर पांचवां विकेट गिरते ही टीम लड़खड़ा गई.

उस्मान खान ने 34 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 44 रन की पारी खेली, जबकि शाहीन अफरीदी ने 23 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 शिकार किया.