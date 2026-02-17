विज्ञापन
विशेष लिंक

इमरान खान के समर्थन में उतरे कपिल और गावस्कर, 14 पूर्व कप्तानों ने पाक सरकार से की ये अपील

ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी ग्रेग चैपल के को-साइन वाली यह पिटीशन, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की बिगड़ती सेहत और कानूनी स्थिति के बारे में चिंताजनक खबरों के बीच आई है.

Read Time: 4 mins
Share
इमरान खान के समर्थन में उतरे कपिल और गावस्कर, 14 पूर्व कप्तानों ने पाक सरकार से की ये अपील
कपिल देव और गावस्कर ने इमरान खान का किया समर्थन

INDIAN CRICKET CAPTAINS REQUEST TO PAK GOVT: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में सेहत बिगड़ने की खबरों के बीच अब दुनिया भर के क्रिकेटर साथ आए हैं. भारत के पूर्व दिग्गज कपिल देव, सुनील गावस्कर ने इमरान खान का समर्थन किया है और पाकिस्तान सरकार से निष्पक्ष व्यवहार की अपील की. दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटरों ने मिलकर एक साथ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान, इमरान खान के साथ "सही और इंसानी बर्ताव" की मांग कर रहा है. पूर्व क्रिकेटरों ने पाकिस्तानी सरकार से तत्काल चिकित्सा सहायता दैने की अपील की है .

ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी ग्रेग चैपल के को-साइन वाली यह पिटीशन, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की बिगड़ती सेहत और कानूनी स्थिति के बारे में चिंताजनक खबरों के बीच आई है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखी यह अपील, पारंपरिक भारत-पाकिस्तान दुश्मनी से कहीं आगे है. साइन करने वाले पूर्व क्रिकेटरों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि उनकी अपील राजनीतिक तालमेल के बजाय "खेल भावना और आम इंसानियत की भावना" पर आधारित है.

कपिल देव ने एनडीटीवी को बताया, "यह याचिका ग्रेग चैपल ने शुरू की थी। सुनील गावस्कर और मैंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं.

गावस्कर ने अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी और मित्र के बारे में बयान दिया और कहा,  "यह उनके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, वह बहुत खराब है.  हम तब से दोस्त हैं जब वह वॉरशायर के लिए विदेशी खिलाड़ी के रूप में क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ मैदान पर प्रतिद्वंद्वी नहीं थे."

अपने बयानों में पूर्व कप्तानों ने क्या लिखा है

"हम, हमारी नेशनल क्रिकेट टीमों के नीचे साइन किए हुए पूर्व कप्तान पाकिस्तान के जाने-माने पूर्व कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी, इमरान खान के साथ कथित बर्ताव और जेल की हालत के बारे में गहरी चिंता के साथ लिख रहे , 

"खेल में इमरान खान के योगदान की पूरी दुनिया में तारीफ़ होती है, कप्तान के तौर पर, उन्होंने पाकिस्तान को 1992 के वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दिलाई,  यह जीत स्किल, हिम्मत, लीडरशिप और स्पोर्ट्समैनशिप पर बनी थी जिसने बॉर्डर पार की पीढ़ियों को प्रेरित किया". 

"हममें से कई लोगों ने उनके खिलाफ़ मुकाबला किया, उनके साथ मैदान शेयर किया, या उनकी ऑल-राउंड काबिलियत, करिश्मा और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को अपना आदर्श मानते हुए बड़े हुए. वह इस खेल के अब तक के सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर्स और कैप्टन्स में से एक हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों, फैंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स से समान रूप से सम्मान पाया है".

"क्रिकेट के अलावा, इमरान खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया, और एक मुश्किल समय में अपने देश को लीड किया. पॉलिटिकल नज़रिए से अलग, उन्हें अपने देश के सबसे ऊंचे पद पर डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जाने का सम्मान मिला है".

अपने बयान में पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि इमरान खान को आदर के साथ ये चीज़ें मिलें:

  • उनकी बताई गई हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उनकी पसंद के स्पेशलिस्ट से तुरंत, सही और लगातार मेडिकल मदद.
  • इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हिरासत में इंसानी और इज्ज़तदार हालात, जिसमें परिवार के करीबी सदस्यों का रेगुलर आना-जाना शामिल हो.
  • बिना किसी बेवजह की देरी या रुकावट के लीगल प्रोसेस तक फेयर और ट्रांसपेरेंट एक्सेस.

"क्रिकेट लंबे समय से देशों के बीच एक पुल का काम करता रहा है. मैदान पर हमारा साझा इतिहास हमें याद दिलाता है कि स्टंप गिरने पर दुश्मनी खत्म हो जाती है. और इज्ज़त बनी रहती है. इमरान खान ने अपने पूरे करियर में इसी भावना को दिखाया. हम अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे अभी तहज़ीब और इंसाफ के उसूलों को बनाए रखकर इसका सम्मान करें.

बयान में शामिल कप्तान. माइकल एथरटन एलन बॉर्ड,  माइकल ब्रियरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, सुनील गावस्कर, डेविड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासिर हुसैन, सर क्लाइव लॉयड, कपिल देव, स्टीव वॉ, जॉन राइट 

इमरान खान के साथ क्या हुआ?

रिपोर्ट के अनुसार इमरान की हेल्थ को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा. पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को सितंबर 2023 से जेल में कैद रखा गया है. हाल के दिनों में उनकी सेहत खराब हो गई है, रिपोर्ट में दावा किया या है कि जेल अधिकारियों ने कथित तौर पर महीनों तक बार-बार मेडिकल शिकायतों को नज़रअंदाज़ किया. जिससे उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Imran Ahmad Khan Niazi, Ramlal Nikhanj Kapil Dev, India, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now