Ireland vs Zimbabwe T20 World Cup LIVE Score: पल्लेकेले के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बारिश के चलते आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 32वें मुकाबले के टॉस में देरी हुई है. अगर बारिश के कारण यह मैच रद्द होता है तो यह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, जबकि ज़िम्बाब्वे सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंदकर उसके वर्ल्ड कप से लगभग बाहर कर दिया है और इस बात को 24 घंटे नहीं हुए हैं. ज़िम्बाब्वे अगर आज अपना मुकाबला जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया जारी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका के बाद ज़िम्बाब्वे सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को मिली अप्रत्याशित हार से ऑस्ट्रेलिया का गणति पूरी तरह से बिगड़ गया था. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों टीमें

आयरलैंड टीम: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोशुआ लिटिल, क्रेग यंग, ​​बेंजामिन व्हाइट, बेंजामिन कैलिट्ज़, सैम टॉपिंग

जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डायोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजाराबानी, रिचर्ड नगारवा, बेन कुरेन, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा

Ireland vs Zimbabwe Live Score T20 World Cup 2026 Straight From Pallekele International Cricket Stadium, Pallekele