Ireland vs Zimbabwe T20 World Cup LIVE Score: पल्लेकेले के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बारिश के चलते आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 32वें मुकाबले के टॉस में देरी हुई है. अगर बारिश के कारण यह मैच रद्द होता है तो यह ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी, जबकि ज़िम्बाब्वे सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से रौंदकर उसके वर्ल्ड कप से लगभग बाहर कर दिया है और इस बात को 24 घंटे नहीं हुए हैं. ज़िम्बाब्वे अगर आज अपना मुकाबला जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया जारी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी. जबकि ग्रुप बी से श्रीलंका के बाद ज़िम्बाब्वे सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. ज़िम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को मिली अप्रत्याशित हार से ऑस्ट्रेलिया का गणति पूरी तरह से बिगड़ गया था. (Live Scorecard)

ऐसी हैं दोनों टीमें

आयरलैंड टीम: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर/कप्तान), कर्टिस कैंपर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर, बैरी मैक्कार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़, जोशुआ लिटिल, क्रेग यंग, ​​बेंजामिन व्हाइट, बेंजामिन कैलिट्ज़, सैम टॉपिंग

जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, तदिवानाशे मारुमनी (विकेटकीपर), रयान बर्ल, सिकंदर रजा (कप्तान), डायोन मायर्स, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ग्रीम क्रेमर, ब्लेसिंग मुजाराबानी, रिचर्ड नगारवा, बेन कुरेन, क्लाइव मैडेंडे, टिनोटेंडा मापोसा

Feb 17, 2026 14:34 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: अगर रद्द हुआ मैच तो?

अभी तक टॉस नहीं हो पाया है. टॉस में देरी हुई है. पल्लेकेले में बारिश हो रही है और पूरा मैदान कवर से ढका हुआ है. हालांकि, मौसम में सुधार की संभावना है और उम्मीद है कि दिन बढ़ने के साथ-साथ क्रिकेट देखने को मिलेगा. अगर बारिश के कारण आज का मैच रद्द होता है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी. भगवान भी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं है.

Feb 17, 2026 14:32 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: टॉस में हुई देरी

बारिश के चलते टॉस में देरी हो रही है. कवर्स लाए जा रहे हैं. यह अच्छे संकेत नहीं है. 

Feb 17, 2026 14:30 (IST)
T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड भी पहुंचा

न्यूजीलैंड ने कनाडा को हराकर सुपर-8 का टिकट कटा लिया है. अब सिर्फ दो स्पॉट बचे हैं. एक है ग्रुप ए में और दूसरा ग्रुप बी में. ग्रुप बी का फैसला आज हो सकता है. ग्रुप ए का फैसला बुधवार को होने की उम्मीद है. 

Feb 17, 2026 14:27 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: थोड़ी देर में होगा टॉस

जिम्बाब्वे ने ब्रेंडन टेलर की जगह बेन कुरेन को टीम में शामिल किया है, लेकिन टीम में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है. आयरलैंड को भी शायद ही कोई बदलाव करना पड़ेगा, खासकर ओमान के खिलाफ उनके शानदार प्रदर्शन के बाद. आज टॉस का कोई खास असर नहीं पड़ेगा और पिच पर खूब रन बनने की उम्मीद है. 

Feb 17, 2026 13:57 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: अगर आज हारी जिम्बाब्वे तो क्या होगा?

अगर आज जिम्बाब्वे हार जाती है तो उन पर दबाव बढ़ जाएगा, लेकिन वह फिर भी सुपर-8 की रेस में रहेंगे. जिम्बाब्वे को अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलना है और उस मैच में  उन्हें हार हाल में श्रीलंका को हराना होगा. सिकंदर रजा की टीम ने अब तक परिस्थितियों का शानदार ढंग से सामना किया है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी जीत अनुशासन के दम पर मिली थी. शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाए हैं और ब्लेसिंग मुजरबानी ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया है. 

Feb 17, 2026 13:51 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: ऐसी हैं दोनों टीमें

Feb 17, 2026 13:50 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: बात अगर हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की करें तो 18 मैच हुए हैं. इस दौरान दोनों ही टीमों ने 8-8 मैच जीते हैं जबकि 2-2 मैचों का कोई नतीजा नहीं आया है. 

Feb 17, 2026 13:50 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: ज़िम्बाब्वे दूसरे स्थान पर

दो मैचों में दो जीत के साथ जिम्बाब्वे ग्रुप बी की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है. ऑस्ट्रेलिया के बराबर अंकों पर होने के कारण, जिम्बाब्वे को हराने पर वे तीसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, भले ही वे वर्तमान में नेट रन-रेट में पीछे हों. 

Feb 17, 2026 13:49 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: जीत दिलाएगी ज़िम्बाब्वे को सुपर-8 का टिकट

आज की एक जीत ज़िम्बाब्वे को सुपर-8 का टिकट दिला देगी. ग्रुप बी से पहले ही श्रीलंका सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी है. 

Feb 17, 2026 13:48 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: क्या है समीकरण

अगर ऑस्ट्रेलिया को सुपर-8 में पहुंचना है तो ज़िम्बाब्वे को अपने बचे दोनों मुकाबले गंवाने होंगे. ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद करनी होगी कि ओमान के खिलाफ वह बड़ी जीत दर्ज करे और अंत में मामला जब नेट रन रेट पर अटके तो उसका रन रेट बाकी टीमों से बेहतर हो. 

Feb 17, 2026 13:48 (IST)
Ireland vs Zimbabwe LIVE Score: ऑस्ट्रेलिया के भाग्य का होगा फैसला!

नमस्कार स्वागत है आपका एनडीटीवी स्पोर्ट्स पर. आज आयरलैंड और ज़िम्बाब्वे के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. दोनों टीमों की ताकत को देखते हुए यह मुकाबला कांटे का होने की उम्मीद है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सुपर-8 के समीकरण को देखते हुए यह मैच काफी अहम है क्योंकि आज ज़िम्बाब्वे की जीत ऑस्ट्रेलिया को सुपर-8 की रेस से बाहर कर देगी. ऐसे में आज ऑस्ट्रेलियाई फैंस ज़िम्बाब्वे की जीत की दुआ करेंगे. 

