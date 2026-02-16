Rajpal Yadav Bail Hearing Today Live: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव राजपाल यादव लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं उनकी जमानत याचिका की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई थी. लेकिन लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया. जबकि एक्टर ने शाहजहांपुर जाकर अपनी भतीजी की 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की थी. इसके बाद अब सुनवाई की अगली तारीख आज यानी सोमवार 16 फरवरी को है, जिसके चलते फैंस की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं कि राजपाल यादव को जमानत मिलेगी या नहीं. वहीं उनके केस में लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, जिसे हम आपको देने वाले हैं.

राजपाल यादव न्यूज लाइव अपडेट्स | Rajpal Yadav News Live Updates

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि राजपाल यादव ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता-पता लापता' बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपए का लोन लिया था. फिल्म आर्थिक रूप से सफल नहीं हुई, जिससे भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए. इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कई अवसर दिए, लेकिन बार-बार भुगतान न करने के कारण अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया और 4 फरवरी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.