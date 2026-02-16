विज्ञापन
2 hours ago

Rajpal Yadav Bail Hearing Today Live: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव राजपाल यादव लंबे समय से चल रहे चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं उनकी जमानत याचिका की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को हुई थी. लेकिन लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत देने से साफ इनकार कर दिया. जबकि एक्टर ने शाहजहांपुर जाकर अपनी भतीजी की 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए जमानत की अपील की थी. इसके बाद अब सुनवाई की अगली तारीख आज यानी सोमवार 16 फरवरी को है, जिसके चलते फैंस की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं कि राजपाल यादव को जमानत मिलेगी या नहीं. वहीं उनके केस में लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, जिसे हम आपको देने वाले हैं.  

राजपाल यादव न्यूज लाइव अपडेट्स | Rajpal Yadav News Live Updates

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि राजपाल यादव ने 2010 में अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म 'अता-पता लापता' बनाने के लिए मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग पांच करोड़ रुपए का लोन लिया था. फिल्म आर्थिक रूप से सफल नहीं हुई, जिससे भुगतान में देरी हुई और कई चेक बाउंस हो गए. इसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें कई अवसर दिए, लेकिन बार-बार भुगतान न करने के कारण अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किया और 4 फरवरी को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. 

Feb 16, 2026 10:39 (IST)
Link Copied
Share

Rajpal Yadav News Live Updates: राजपाल यादव ने किया कोर्ट का अपमान? किस तरह का क्राइम होता है चेक बाउंस मामला? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

इस बारे में एनडीटीवी ने सुप्रीम कोर्ट के वकील रितुपर्ण उनियाल से खास बातचीत की. इस पर उन्होंने बताया, मामला कोर्ट की अवहेलना का नही बनता क्योंकि राजपाल हाई कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से पेश होते रहे हैं. चेक बाउंस के केस semi क्रिमिनल/सिविल नेचर के होते हैं. इस तरह के मामलों में कोर्ट का फोकस रिकवरी पर होता है.

Feb 16, 2026 09:49 (IST)
Link Copied
Share

Rajpal Yadav News Live Updates: बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने ऑफर की राजपाल यादव को फिल्म

विजेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं सच्चे टैलेंट का सम्मान करता हूं. राजपाल यादव जी ने भारतीय सिनेमा को बहुत कुछ दिया है. उन्होंने बहुत से किरदारों से हमारे चेहरे पर मुस्कान दी है. मैं राजपाल यादव जी मेरी आने वाली फिल्म में साथ काम करने का निमंत्रण देता हूं, जिसके राइटर डायरेक्टर संजू सैनी हैं और हम इस समय उनका सहयोग करना चाहते हैं. इस पोस्ट पर फैंस ने तारीफ की है और उनके इस कदम को सराहा है.

Feb 16, 2026 07:41 (IST)
Link Copied
Share

Rajpal Yadav LIVE Updates: बॉलीवुड से मिल रही मदद पर राजपाल यादव की पत्नी ने कही ये बात

अक्षय कुमार, अजय देवगन और अन्य सितारों से मिल रही मदद पर राजपाल यादव की पत्नी ने चुप्पी साधते हुए कहा,  "मैं अभी कोई खास नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि इंडस्ट्री से कई लोग सपोर्ट के लिए आगे आए हैं. मैं इस स्टेज पर नाम और आंकड़े नहीं बता सकती. हमें पूरी उम्मीद है कि वह जल्द ही बाहर आ जाएंगे. अभी मैं बस इतना ही कह सकती हूं. एक बार राजपालजी बाहर आ जाएंगे, तो वह आपसे और मीडिया से बात कर पाएंगे और मामले पर और क्लैरिटी दे पाएंगे."

Feb 16, 2026 07:38 (IST)
Link Copied
Share

Rajpal Yadav Debt Case: राजपाल यादव की पत्नी ने बताया कैसा है एक्टर का जेल में हाल

बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में राजपाल यादव का जेल से जुड़ा अपड़ेट देते हुए राधा यादव ने कहा, वह ठीक हैं. जितना मैं समझ सकती हूं. हमारी पूरी फैमिली इस समय साथ है. हम उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से मिल रहे सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत आभारी हैं."

Feb 16, 2026 07:36 (IST)
Link Copied
Share

Rajpal Yadav News LIVE: राजपाल यादव के जेल से बाहर आने की खबरों पर पत्नी राधा ने दिया रिएक्शन

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद खबरें आईं कि राजपाल यादव जेल से रिहा हो गए हैं. हालांकि हाल ही में एक्टर की वाइफ ने बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में इन खबरों को अफवाह बताया. उन्होंने कहा, अभी के लिए वह तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आए हैं. मंडे यानी 16 फरवरी को उनकी जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है. 

Feb 15, 2026 13:28 (IST)
Link Copied
Share

Rajpal Yadav LIVE Updates: प्रियदर्शन ने बढ़ाई राजपाल यादव की फीस, बोले- हम उसे बचाना चाहते हैं

फिल्ममेकर प्रियदर्शन, जिन्होंने राजपाल यादम के साथ मालामाल वीकली, भागम भाग, चुप चुपके और दे दना दन में साथ काम किया है. वह एक्टर के सपोर्ट में आए हैं. मिड डे के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं उन्हें 20 साल से ज्यादा वक्त से जानता हूं. मैंने उन्हें पहली बार जंगल में देखा था और उनकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गया था. मेरी पहली फिल्म उनके साथ मालामाल वीकली थी और इसके बाद वह मेरी ज्यादातर फिल्मों में नजर आए. मैंने अपनी अगली फिल्म के प्रोड्यूसर्स (जुबली फिल्म्स) को राजपाल को उनके चाज से ज्यादा देने के लिए कहा है. हम उन्हें बचाना चाहते हैं. प्रोड्यूसर्स तैयार हैं. राजपाल मेरी फिल्म में विलेन की भूमिका निभा रहे हैं. 

आगे उन्होंने कहा, मैं उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानता हूं. इसीलिए मैं राजपाल को हर फिल्म में साइन कर रहा हूं. मैंने उन्हें एड फिल्म्स में भी डाला है. बेचारे ने अपनी कम पढ़ाई की वजह से बड़ी गलती कर दी. राजपाल एक अच्छे इंसान हैं."

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Rajpal Yadav, Rajpal Yadav Debt Case, Rajpal Yadav Bail Hearing
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com