आधी रात में ऑपरेशन, फिर गोलियों की तड़तड़ाहट.. पुलिस एनकाउंटर में यूं ढेर हुआ वांटेड भीम जोरा

दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात बदमाश भीम जोरा आज तड़के (6 और 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि) ईस्ट ऑफ कैलाश के आस्था कुंज पार्क के पास हुई मुठभेड़ में मारा गया.

  • दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में बदमाश भीम जोरा को मुठभेड़ में मार गिराया.
  • भीम जोरा नेपाल का रहने वाला था और दिल्ली तथा हरियाणा में हत्या, चोरी समेत कई गंभीर अपराधों में वांछित था.
  • वह जंगपुरा में डॉक्टर पॉल की हत्या के मामले में 50 हजार रुपये के इनाम के साथ वांछित था.
दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. आज सुबह आस्था कुंज पार्क के पास हुई एक मुठभेड़ में दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात बदमाश भीम जोरा मारा गया.

नेपाल का रहने वाला यह बदमाश दिल्ली और हरियाणा में कई गंभीर वारदातों में वांटेड था. भीम जोरा जंगपुरा में डॉक्टर पॉल के मर्डर के मामले में वांछित था, जिसके लिए उस पर 50 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था.

वह हाल ही में गुरुग्राम में बीजेपी नेता के यहां हुई चोरी की वारदात में भी वांछित था. पुलिस के अनुसार, मारे गए बदमाश भीम जोरा पर अलग-अलग मामलों में कई केस दर्ज थे. यह संयुक्त कार्रवाई दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के बीच हुई.

दक्षिणी पूर्वी दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात बदमाश भीम जोरा आज तड़के (6 और 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि) ईस्ट ऑफ कैलाश के आस्था कुंज पार्क के पास हुई मुठभेड़ में मारा गया. यह ऑपरेशन लगभग 12:20 बजे शुरू हुआ. पुलिस के अनुसार, भीम जोरा ने पहले छह राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम ने पांच राउंड फायरिंग की, जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अपराधी रिकॉर्ड के मुताबिक, नेपाल का रहने वाला यह बदमाश पहले गुरुग्राम, बैंगलोर, गुजरात और दिल्ली जैसे कई शहरों में हत्या, डकैती और चोरी के छह गंभीर मामलों में शामिल रहा था. घटनास्थल से पुलिस ने एक अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, खाली कारतूस और घर में सेंध लगाने के औजारों से भरा एक बैग बरामद किया है.


 

