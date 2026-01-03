विज्ञापन
टीका लगवाने के बहाने 4 दिन के मासूम का अपहरण, मां की मामी को पुलिस ने ऐसे धर दबोचा 

पुलिस की पूछताछ में सुमन देवी ने अपहरण की साजिश की बात कबूल की. जांच में पता चला कि पूजा सोनी अस्पताल की कर्मचारी नहीं थी. पुलिस ने सुमन देवी के घर पर छापा मारकर बच्चे को सुरक्षित बरामद कियाऔर शिशु को उससे माता-पिता से मिलाया. 

दिल्ली  में थाना नॉर्थ रोहिणी पुलिस ने 4 दिन के नवजात शिशु के अपहरण का ब्लाइंड केस सुलझा लिया है. अपहृत शिशु को सकुशल बरामद कर माता-पिता को सौंप दिया. शिशु की मां की मामी सुमन देवी ने ही अपहरण की साजिश रची थी. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो आरोपी, सुमन देवी और उसकी सहयोगी पूजा सोनी को गिरफ्तार कर लिया है. DCP रोहिणी के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 को डॉ बीएसए अस्पताल, रोहिणी से बच्‍चे का अपहरण कर लिया गया था. मामले में थाना नॉर्थ रोहिणी में FIR संख्या 783/25 दर्ज कराई गई थी.

मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने अस्पताल और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले. जिसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि शिशु की मां की मामी सुमन देवी ने साजिश रची थी

टीका लगवाने और वजन करवाने के बहाने...

डीसीपी रोहिणी के मुताबिक सुमन देवी ने टीकाकरण कराने के बहाने बच्चे को पूजा सोनी उर्फ राधा को सौंप दिया. पूजा सोनी ने बच्चे को वजन कराने का बहाना बनाकर गोद में लिया और अस्पताल से फरार हो गई. 

दिल्ली पुलिस ने दूसरी आरोपी पूजा सोनी उर्फ राधा को भी उसके घर से गिरफ्तार किया है. डीसीपी ने बताया कि शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश, अपहरण की वजह है, लेकिन पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है. 

